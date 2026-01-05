Timothée Chalamet recibió un Critics Choice Awards y se le declara a Kylie Jenner

Este domingo 4 de enero, se llevó a cabo la gala de los Critics Choice Awards. Con la entrega de estas estatuillas se da inicio oficialmente a la temporada de premios. Entre toda la ceremonia, se puede resaltar el discurso que dio Timothée Chalamet al ganar en la categoría Mejor Actor, por su trabajo en la película ‘Marty Supreme’.

El actor de 30 años, subió al escenario y agradeció especialmente a su novia Kylie Jenner. “Por último, solo quiero darle las gracias a mi compañera desde hace tres años. Gracias por todo lo que hemos construido juntos. Te quiero. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias de corazón”.

Mientras que Chalamet declaró su amor a la menor del clan Kardashian-Jenner, las cámaras la enfocaban. Hay que recordar que en los últimos años han hecho algunas apariciones públicas, pero siempre han intento mantener su relación en privado y no han hablado abiertamente sobre ella.

Kylie Jenner ha estado acompañando a Timothée Chalamet desde el estreno de ‘Marty Supreme’. Crédito: Jordan Strauss | AP

Sobre la película, el actor dijo: “Quiero dedicar este premio a un grupo muy talentoso de artistas, como Josh Safdie: has hecho una historia sobre un hombre imperfecto con un sueño, con el que uno se puede identificar, y no has dado lecciones al público sobre lo que está bien o está mal y creo que todos deberíamos contar historias así”.

Desde el estreno de ‘Marty Supreme’, los medios han declarado que Chalamet es el favorito en esta temporada de premios, por lo que seguramente estará nominado a los premios Oscar.

La entrega de premios se llevó a cabo en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. Entre todos los ganadores de la noche también se puede mencionar a Jessie Buckley, que ganó el premio de Mejor Actriz por ‘Hamnet’, y a Jacob Elordi, que ganó en la categoría Mejor Actor de Reparto por su trabajo como Frankenstein.

Sigue leyendo:

• Timothée Chalamet se convierte en favorito para los Oscar antes del estreno de ‘Marty Supreme’

• Timothée Chalamet dice que Adam Sandler es “el mejor actor de todos los tiempos”

• Timothée Chalamet asegura que Peso Pluma está “definiendo la música de hoy”