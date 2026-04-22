Más de 70 futbolistas aparecen en investigación de prostitución en Italia

Al menos 70 futbolistas aparecerían en la investigación de la Fiscalía de Italia explotación y facilitación de la prostitución que prestaba servicio a jugadores.

De acuerdo a los reportes, están mencionados jugadores de la Serie A, aunque ninguno está siendo investigado individualmente.

Según adelantaron este miércoles medios locales, esos nombres, correspondientes tanto a jugadores consolidados de máxima categoría de fútbol profesional como a jóvenes deportistas, se incluyeron en órdenes de registro e incautación para analizar móviles en busca de pruebas.

Entre ellos estarían jugadores del Milan, Inter de Milan, Juventus, Verona, Torino o Sassuolo, entre otros.

🚨🇮🇹 ESCÁNDALO EN ITALIA POR UNA RED DE PROSTITUCIÓN: 70 JUGADORES DE LA SERIE A Y UN PILOTO DE F1 INVOLUCRADOS



Durante la mañana de este martes, en Milán se llevaron a cabo múltiples detenciones por la causa que investiga una importante red de prostitución.



El caso involucra a… pic.twitter.com/Mb0JriDYx6 — Diario Olé (@DiarioOle) April 21, 2026

Futbolistas y hasta pilotos de Fórmula 1 entre clientes

El diario La Gazzetta dello Sport informa que en la investigación no solo aparecen nombres de futbolistas, sino de altos empresarios e incluso pilotos de Fórmula 1.

“Tengo un amigo piloto de Fórmula Uno que quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?” “Le enviaré a la brasileña”, es parte de lo que han escuchado las autoridade de las llamadas.

Según el portal, se alega que en esas noches participaban más de cien chicas (algunas muy jóvenes), tanto italianas como extranjeras, algunas de las cuales también trabajaban como acompañantes

¿Qué sigue en la investigación de la red y jugadores de la Serie A?

La inclusión de los apellidos de jugadores en la investigación se descubrieron mediante grabaciones de llamadas telefónicas, y otros elementos recopilados durante la investigación.

Ahora la Fiscalía de Italia deberá analizar mediante la búsqueda de más pruebas si jugadores asistieron a eventos, e hicieron uso de los servicios ofrecidos por los presuntos responsables de la red de prostitución.

En Italia, no se considera delito pagar por servicios sexuales ni la prostitución ejercida de forma voluntaria, sin embargo, la legislación penal sí castiga a quienes organizan, facilitan o se benefician económicamente de esa actividad.

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