Fans de New York Mets y Minnesota Twins protagonizaron batalla campal en Citi Field

12 derrotas al hilo y la peor racha (7-16) de la MLB han puesto tenso el ambiente en el Citi Field. El pasado martes por la noche, un grupo de fans de New York Mets y Minnesota Twins protagonizó una batalla campal.

Videos en redes sociales mostraron cómo un altercado entre fans estalló en el nivel 100 de las gradas inferiores del Citi Field en una noche donde los dirigidos por Carlos Mendoza perdieron una ventaja de tres carreras.

Las imágenes mostraron una caótica escena que terminó con al menos un arresto por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Un hombre de cabello negro, vestido con una camiseta gris de letras doradas con el nombre del pelotero venezolano Luis Arráez, fue rápidamente rodeado por varios aficionados tras el altercado.

La tensión creció cuando quienes estaban cerca decidieron intervenir por su cuenta y lo sujetaron para impedir que siguiera avanzando.

Entre ellos, un fanático con sudadera negra y capucha logró aplicarle una llave de control utilizada para inmovilizar por la espalda.

Minutos después, agentes del NYPD llegaron al lugar y le colocaron las esposas sin resistencia, mientras numerosos espectadores, en especial familias con niños, optaban por retirarse del área ante el ambiente de confusión.

El aficionado arrestado aparentemente estaba jalando a una mujer en la fila de adelante. Esto habría iniciado una pelea masiva que finalizó gracias a la intervención de al menos seis oficiales.

Los Mets perdieron su partido número 12 de forma consecutiva tras desperdiciar una ventaja de tres carreras e igualaron el récord de 7-16, el peor registro de la MLB.

Los dirigidos por Carlos Mendoza se dejaron remontar una ventaja de 3-0 en el Citi Field ante Minnesota Twins con una novena entrada en la que el cerrador Devin Williams no pudo contener la debacle.

Williams, que firmó un contrato de tres años por $45 millones de dólares tras dejar a los New York Yankees, entró al juego en el noveno con el marcador empatado 3-3.

Sin embargo, no logró retirar a ninguno de los cinco bateadores que enfrentó, dio tres boletos y permitió dos carreras antes de ser retirado por el manager de los Mets, Carlos Mendoza. La franquicia de Queens acabó perdiendo 5-3.

Ahora los Mets se convirtieron en el equipo número 139 en la era de la Serie Mundial en sufrir una racha tan prolongada de temporada. Ninguno de los otros 138 logró llegar a la postemporada.



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