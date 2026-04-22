New York Mets desperdicia ventaja de tres carreras y encadenan su derrota 12, igualando la peor racha de MLB

Una catástrofe deportiva es lo que están viviendo los New York Mets. Luego de jugar un partido perfecto de cinco entradas la noche del pasado martes, terminaron estrellándose con su duodécima derrota consecutiva e igualando la peor racha en la historia de la MLB.

Los Mets perdieron su partido número 12 de forma consecutiva tras desperdiciar una ventaja de tres carreras e igualaron el récord de 7-16, el peor registro de la MLB.

Los dirigidos por Carlos Mendoza se dejaron remontar una ventaja de 3-0 en el Citi Field ante Minnesota Twins con una novena entrada en la que el cerrador Devin Williams no pudo contener la debacle.

Williams, que firmó un contrato de tres años por $45 millones de dólares tras dejar a los New York Yankees, entró al juego en el noveno con el marcador empatado 3-3.

Sin embargo, no logró retirar a ninguno de los cinco bateadores que enfrentó, dio tres boletos y permitió dos carreras antes de ser retirado por el manager de los Mets, Carlos Mendoza. La franquicia de Queens acabó perdiendo 5-3.

Los neoyorquinos comenzaron el encuentro con el novato Nolan McLean lanzando cinco entradas perfectas, logrando ocho ponches y retirando a 10 por la vía rápida.

Nolan, por segunda vez esta temporada, comenzó un juego con cinco entradas perfectas y fue apenas el tercer lanzador en la historia de los Mets en lograr la hazaña.

Al dominio de McLean se sumó la ofensiva de Francisco Lindor, quien empató al abridor de los Twins, Simeon Woods Richardson, con un jonrón de tres carreras en el tercer inning.

En el sexto episodio, todo empezó a torcerse cuando McLean permitió un jonrón de dos carreras a Byron Buxton y un sencillo del empate a Luke Keaschall en la séptima, poniendo fin al segundo juego de su carrera lleno de ponches de dos dígitos.

Ahora los Mets se convirtieron en el equipo número 139 en la era de la Serie Mundial en sufrir una racha tan prolongada de temporada. Ninguno de los otros 138 logró llegar a la postemporada.



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