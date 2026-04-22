Revelan que Garret Anderson, leyenda de Los Angeles Angels, murió por pancreatitis

Tras la muerte de Garret Anderson, leyenda de Los Angeles Angels, el pasado martes se conoció que la causa de la muerte del expelotero está relacionada con problemas en el páncreas.

Un portavoz de la Oficina del Forense del Sheriff del Condado de Orange señaló a ‘The California Post’ que Anderson murió la semana pasada a causa de una “pancreatitis necrotizante aguda”.

Se trata de una afección en la que parte del páncreas muere. Por este motivo y según el dictamen ofrecido por el portavoz, la muerte de Garret fue considerada de “causas naturales”.

Inicialmente, se había creído que Anderson murió por un ataque al corazón. Esto, luego de que su esposa Teresa comentara a la cadena ESPN la probable causa.

Anderson sufrió una emergencia médica en su casa de Newport Beach, California, el 16 de abril. Los registros del Departamento de Policía de Newport Beach muestran que se realizó una llamada de servicio al domicilio para “asistencia médica” a la 1:17 de la madrugada.

Posteriormente, Los Angeles Angels confirmaron su muerte el 17 de abril en un comunicado. En el partido de ese día se rindió homenaje con un minuto de silencio en su memoria.

Además, los jugadores de los Angels portarán un parche conmemorativo con las iniciales de Anderson en sus uniformes durante lo que resta de la temporada, rindiendo tributo a sus 15 años de servicio con el equipo.

Anderson, oriundo de California, fue seleccionado por los Angels en la cuarta ronda del draft de la MLB de 1990. Debutó en las Grandes Ligas en 1994. En ese momento, la franquicia se llamaba California Angels. Estuvo en la institución hasta 2008.

Jugó 15 años con el equipo, logrando tres selecciones al Juego de Estrellas y convirtiéndose en figura emblemática de la organización y pieza clave en la conquista de la Serie Mundial de 2002.

Anderson, quien contaba con 53 años, es recordado como uno de los bateadores más consistentes y profesionales en la historia de la franquicia. También fue el ganador del Derby de Jonrones en 2003.

Tras su salida de Anaheim, disputó dos campañas adicionales con los Atlanta Braves y Los Angeles Dodgers antes de anunciar su retiro definitivo en 2010.



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