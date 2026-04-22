Neymar, Rosell y Bartomeu absueltos por caso de fichaje del brasileño por el Barcelona

El Tribunal Supremo de España puso fin este miércoles a uno de los litigios más prolongados del fútbol de ese país al confirmar la absolución definitiva de Neymar Jr., su padre, y los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

El alto tribunal ratificó la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 2022, desestimando los cargos de corrupción entre particulares y estafa derivados del polémico fichaje del astro brasileño en 2013.

La Sala de lo Penal rechazó los recursos presentados por el fondo de inversión brasileño DIS, que poseía el 40 % de los derechos económicos del jugador en aquella época. DIS alegaba que el Barcelona y la empresa familiar del jugador (N&N) simularon contratos para ocultar el valor real del traspaso y reducir la comisión que le correspondía al fondo.

En su resolución, los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena, Leopoldo Puente y Vicente Magro (ponente) aclararon una distinción fundamental en el derecho deportivo:

Derechos Económicos: Son los que poseía DIS y que le daban derecho a un porcentaje de una venta.

Derechos Federativos: Son los que pertenecen exclusivamente al club (en ese entonces el Santos) y que permiten inscribir al jugador en una competición.

El Supremo argumentó que, según la normativa FIFA, un jugador es libre de negociar su futuro cuando termina su contrato. El pacto de 2011 entre el Barça y Neymar para que llegara gratis en 2014 fue una “opción de preferencia futura” legal. El adelanto del fichaje a 2013 fue calificado por el tribunal como una “decisión deportiva” legítima del club catalán para asegurar al futbolista un año antes, pagando un precio de traspaso al Santos del cual DIS sí percibió su parte correspondiente (6.8 millones de euros).

Con esta sentencia firme, Neymar (quien actualmente milita nuevamente en el Santos tras su paso por el fútbol europeo y árabe) y los exdirigentes azulgranas quedan totalmente libres de cargos, cerrando definitivamente el expediente judicial conocido como “Caso Neymar 2”.

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