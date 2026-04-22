“Para que seas feliz”, lo más reciente de Ricardo Montaner

No todas las canciones de amor buscan quedarse para siempre. Algunas, como “Para que seas feliz”, se atreven a decir lo que pocos quieren escuchar y es que amar también puede significar apartarse.

Ricardo Montaner presenta este nuevo sencillo con una mirada emocional que evita adornos y se centra en una decisión difícil. El propio artista lo explica sin rodeos: “Para que seas feliz no tiene un solo ‘pero’. Es una de las canciones que escribí con mayor gozo”.

La frase marca el sentido de una pieza que se construye desde la honestidad. La letra no dramatiza en exceso y a su vez retrata ese instante en el que una relación cambia, cuando el afecto sigue presente pero ya no alcanza para sostener lo que alguna vez fue.

Una creación con origen caribeño

El tema tomó forma en Samaná, República Dominicana, en una sesión que reunió a Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante junto a Montaner. La combinación de trayectorias y estilos terminó encontrando un punto común entre sensibilidad y claridad narrativa.

El cantante valoró especialmente ese proceso compartido: “Al lado de Edgar Barrera siempre es una delicia escribir. Horacio es un gran tipo, clarísimo de cuando un tema huele a hit. Y Nathan, un joven compositor recién salido del horno con un potencial abismal y una vertiginosa carrera”.

Ese entorno creativo influyó en el resultado final. La canción avanza con calma, apoyada en una estructura melódica que deja espacio a cada palabra. No hay prisa ni excesos, sólo una historia que se cuenta con pausa y con intención.

Una despedida que también es afecto

En “Para que seas feliz”, el protagonista reconoce una distancia emocional que ya no puede ignorar. La decisión que toma no está impulsada por el enojo, sino por una forma distinta de entender el amor. Priorizar la felicidad del otro, incluso cuando eso implique quedarse al margen, es el núcleo de la canción.

El sencillo forma parte de “El último regreso”, el nuevo álbum de Ricardo Montaner que verá la luz en mayo de 2026 bajo su sello Hecho a Mano Music. Este lanzamiento convive con una gira internacional que ha llegado en gran momento.

Dentro de este trayecto, la canción se presenta como una pieza íntima que dialoga con experiencias comunes. Montaner vuelve a un terreno que domina con naturalidad, pero esta vez lo hace desde una perspectiva que evita idealizar las relaciones y se acerca más a su complejidad.

“Siempre he querido que mis canciones digan cosas que le sirvan a la gente”, ha sostenido el cantante a lo largo de su carrera.

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