Ricardo Montaner, un príncipe de Disney por su nieta Índigo

El universo Disney volvió a instalarse en la familia Montaner gracias al cumpleaños número cuatro de Índigo, hija de Evaluna Montaner y Camilo.

La celebración del 6 de abril tuvo un detalle que ya es casi tradición en el clan cuando cada invitado debía entregarse al juego con un disfraz que evocara personajes clásicos.

Aunque no circularon muchas imágenes, las pocas que se conocieron mostraron una ambientación colorida y pensada para que los más pequeños. y también los adultos, se sumergieran en ese mundo que combina nostalgia con diversión pura.

Evaluna optó por encarnar a Blancanieves y, desde ahí, abrió paso a la participación de sus padres. Lo que eligieron dejó en evidencia que, cuando se trata de su nieta, no existe límite para la imaginación.

Un abuelo en modo personaje

Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Rodríguez, aparecieron vestidos como Aladdín y Jasmine. Esta fue una muestra del vínculo que mantienen con Índigo, hecha desde la ternura y el humor que ambos suelen compartir en redes.

El cantautor acompañó la foto con un mensaje que condensó ese espíritu familiar y despertó la simpatía de sus seguidores: “El día que tengas nietos, te vas a enterar. Índigo nos dijo que su fiesta era de disfraces. Jasmin y Aladin aparecieron para complacer a la amada nietita. Lo que haces por los nietos, no lo hiciste por los hijos. Dios ha sido inmenso con nosotros. Abu y Mamama. #UnMundoIdeal”.

Un recuerdo a un momento especial de su carrera

El disfraz elegido por Montaner también tocó una fibra de su historia profesional. El artista interpretó “Un mundo ideal”, la versión en español del tema principal de la película “Aladdín”, estrenada en 1992.

La canción, grabada junto a la cantante española Michelle, formó parte de los créditos finales y quedó asociada para siempre con su voz, al punto de convertirse en uno de los recuerdos más reconocidos de su trayectoria fuera del pop romántico.

Ese detalle añadió un nivel extra de sentido a su caracterización, que no sólo cumplió con el deseo de su nieta, sino que también conectó la fiesta con una pieza fundamental de su legado musical.

El cumpleaños de Índigo volvió a mostrar la dinámica afectiva de los Montaner. Ricardo y Marlene ya suman siete nietos: Alejandro, Antonela, Matías y Salomé, hijos de Alejandro Montaner y de Héctor, además de Índigo, Apolo, hijo de Mau Montaner y Sara Escobar, y Amaranto, la segunda hija de Evaluna y Camilo, que cumplirá dos años en agosto.

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