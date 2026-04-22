Pentágono busca un presupuesto de $1.5 billones de dólares para 2027

La petición récord del Pentágono de $1.5 billones de dólares para su presupuesto del año que viene no incluye el coste de la guerra contra Irán, que añade cientos de miles de millones más a la carga de los contribuyentes.

De acuerdo con funcionarios del Pentágono, el presupuesto final representa un incremento del 50% con respecto al del año anterior. No obstante, esa gran cantidad no incluye el costo de la infraestructura perdida, las municiones gastadas ni los daños al equipo.

“Este presupuesto se formuló, sinceramente, antes de que entráramos en conflicto con Irán”, manifestó el director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst III, en una rueda de prensa el martes.

Asimismo, los informes indican que la administración del presidente Donald Trump tiene planeado solicitar por separado al Congreso más de $200 mil millones de dólares en fondos suplementarios para la guerra contra Irán.

Los funcionarios del gobierno han rechazado detallar cuál será el costo total estimado. Presionado por los legisladores en una audiencia del Congreso que tuvo lugar la semana pasada sobre el costo de la guerra, Russell Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, señaló que no tenía ninguna estimación aproximada para compartir.

“No estamos preparados para hacerles una solicitud. Todavía estamos trabajando en ello”, apuntó.

Aparte, los costos adicionales derivados de la guerra con Irán podrían ser considerables. También se informó a mediados del mes pasado que las municiones usadas solo en los primeros seis días de la guerra contra Irán tuvieron un costo de $11,300 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones que el Pentágono compartió con el Congreso, informó USA TODAY.

Hurst dijo que la única coincidencia entre la solicitud de presupuesto anual y la financiación adicional para Irán sería un aumento para reabastecer de armas o cambios en la construcción de bases en Oriente Medio basados en las lecciones aprendidas en la guerra.

“Es posible que, a raíz de este conflicto, cambiemos la forma en que construimos bases en Oriente Medio”, explicó Hurst.

De acuerdo con las dispositivas mostradas a los medios de comunicación, el Pentágono necesita $31,800 millones de dólares para el próximo año para producir más municiones, incluyendo los costosos sistemas de defensa aérea como los misiles Patriot y THAAD, en lo que el ejército de Estados Unidos ha invertido a un ritmo acelerado en medio de la guerra contra Irán.

El Pentágono “obviamente está manteniendo esas conversaciones” sobre la reposición de los suministros, manifestó Hurst.

“Esto se refleja no solo en esta solicitud de presupuesto, sino en cualquier suplemento que enviemos o podamos enviar al Congreso.”

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