“Remando por la luz” en Puerto Rico: estadounidense recorre el norte de la isla en kayak para denunciar crisis energética

SAN JUAN – Un estadounidense arrancó este miércoles, Día de la Tierra, un trayecto de 100 millas (161 kilómetros) sobre un kayak por cinco días por toda la costa norte de Puerto Rico para denunciar la crisis energética y promover acceso a energía solar a comunidades vulnerables.

Chris Duval es quien intentará completar la hazaña “Remando por la luz”, tras reconocer el impacto que provocó el huracán María por su paso sobre la isla en septiembre de 2017 y que dejó al territorio caribeño sin servicio eléctrico.

“Después de ver cómo colapsó la red eléctrica en Puerto Rico y cómo miles de familias quedaron en la oscuridad por meses, entendí que esto no es solo un problema técnico, es un problema de calidad de vida y de justicia social. Remar estas 100 millas es mi forma de amplificar ese mensaje y apoyar soluciones reales”, expresó Duval.

La iniciativa, a la que se unieron las organizaciones Sierra Club Puerto Rico y Solar United Neighbors Puerto Rico, arrancó en la Unión de Pescadores del Río Espíritu Santo en Río Grande (noreste) y recorrerá diversos puntos de la costa norte.

Duval, residente en el estado de Colorado (EE.UU.) y casado con una puertorriqueña, junto con los dos organismos recaudará fondos en beneficio de organizaciones que trabajan por la energía solar y la resiliencia comunitaria en la isla.

“Puerto Rico no puede seguir dependiendo de un sistema eléctrico frágil, costoso e inestable“, afirmó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico.

“Esta travesía simboliza la urgencia de transformar nuestro modelo energético hacia uno más limpio, accesible y confiable, especialmente para las comunidades de bajos ingresos que son las más afectadas”, agregó.

Por su parte, David Ortiz, sénior director de programa y portavoz de Solar United Neighbors Puerto Rico, destacó que iniciativas como esta educan y ayudan a quienes no cuentan con el poder adquisitivo para transicionar a la energía limpia.

“El acceso a la energía solar no debe ser un privilegio. Estamos trabajando para que más familias en Puerto Rico puedan reducir su dependencia de la red eléctrica y tener control sobre su energía. ‘Remando por la luz’ es una herramienta poderosa para llevar ese mensaje a todo el país”, señalaron.

Duval recorrerá diariamente entre 15 (24 kilómetros) a 20 millas (32 kilómetros) hasta llegar a la costa de Rincón, en el noroeste de Puerto Rico, enfrentando las condiciones del mar abierto mientras documenta su experiencia para las redes sociales.

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