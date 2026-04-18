Aumento en la tarifa base de electricidad en Puerto Rico no sorprende a experta de IEEFA

NUEVA YORK – Cathy Kunkel, analista de Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), dijo que no le sorprendió el aumento en la tarifa base de electricidad en Puerto Rico recientemente aprobado por el Negociado de Energía (NEPR), ya que desde el 2017 no se reporta uno.

“La tarifa base en Puerto Rico no se había incrementado desde 2017. Por lo tanto, un aumento en la tarifa base no resulta sorprendente, dado el nivel de inflación de los últimos nueve años y el rezago en el mantenimiento del sistema eléctrico”, indicó Kunkel mediante declaraciones escritas a El Diario.

La experta argumentó que lo anterior se sumaría a potenciales nuevos aumentos tarifarios en los próximos meses debido a la incertidumbre sobre la guerra en Irán y los efectos en el precio del petróleo.

“A largo plazo, los planes del gobierno puertorriqueño de sobredimensionar el sistema de generación mediante la construcción de más centrales eléctricas de combustibles fósiles seguirán atando a la isla a tarifas más elevadas y a la volatilidad de los precios”, resaltó la física.

Parte de la lógica detrás de la decisión del NEPR es redistribuir el costo de la factura eléctrica y pagar las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Un reporte de El Vocero señaló que el efecto en la factura variará de acuerdo con el nivel de consumo.

Mientras más consuma un cliente, la idea es que reciba más deducciones, mientras que los que consuman menos podrían terminar pagando más.

Margaret Ramírez, presidencia de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), describió la decisión del NEPR como un “paso necesario” para robustecer financieramente el sistema eléctrico.

“La orden refleja un enfoque balanceado que atiende las necesidades urgentes del sistema, mientras mantiene los aumentos en niveles prácticos, graduales y ejecutables, rechazando incrementos significativamente mayores que hubieran representado una carga insostenible para los consumidores”, dijo la portavoz en declaraciones escritas.

Por su parte, Karen Mojica Franceschi, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA), planteó que el dictamen del ente regulador es uno con carácter de urgencia para prevenir un colapso mayor.

“Puerto Rico está pagando hoy el precio de haber ignorado la realidad económica del sistema durante casi una década. Tenemos un desfase del 30% en costos de operación y un 17% menos de demanda por el cambio a energía solar. Estas dos fuerzas han dejado al sistema sin el oxígeno financiero necesario para funcionar”, expuso Mojica Franceschi a El Nuevo Día.

Noticel reseñó que el NEPR, en su Resolución y Orden, rechazó la solicitud de aumento que había presentado la AEE, LUMA Energy y Genera PR.

En el escrito se argumenta que la entidad redistribuyó la estructura de la tarifa para que más consumidores aporten al sistema.

Con el cambio, también se busca una distribución más equitativa de los costos operacionales entre los distintos componentes. Bajo el nuevo organigrama, los abonados con medición neta serían de los que más estarán contribuyendo.

El rediseño tarifario implicaría un aumento escalonado en el cargo fijo residencial; empezaría en $8 dólares este año para aumentar hasta $16 en el 2028.

Las partes coinciden es que muy prematuro determinar el impacto del cambio a nivel de los consumidores.

Sin embargo, el zar de Energía, Josué Colón, indicó que la alteración no puede verse como un alza ya que el NEPR mantuvo igual el costo del kilovatio-hora.

“Todos los que estamos conectados al sistema eléctrico pagamos por el kilovatio hora, que es lo que se factura en el metro. Ese kilovatio hora, con lo que hizo el Negociado, no tiene ningún tipo de variación en el cliente. Por eso es que se dice, como el Negociado anunció, que no ocurrió un aumento como parte de la revisión tarifaria. Pero, los costos fijos que tiene el sistema, el Negociado entendió, y nosotros entendemos que correctamente, que las estructuras previas tarifarias estaban mal distribuidas entre el universo de clientes”, argumentó en conferencia desde La Fortaleza.

En un comunicado de prensa el miércoles, LUMA Energy, compañía privada encargada de la red eléctrica en la isla, planteó que el proceso de revisión tarifaria liderado por el Negociado es “un paso importante para balancear las inversiones que necesita el sistema eléctrico y la realidad económica de nuestros clientes”.

Añadieron que el NEPR es la entidad que determina de manera independiente el proceso de revisión bajo la Ley 57-2014 que establece que el proceso debe realizarse cada 3 años.

“No obstante, durante las últimas cuatro décadas este proceso se ha realizado en solo dos ocasiones (1989 y 2017)”, especificaron.

“LUMA ni fija ni aprueba tarifas. Nuestro rol, al igual que el de Genera PR y la AEE, es proveer al NEPR los datos detallados, según solicitados por el ente regulador, sobre costos e inversiones, con tal de evaluar las necesidades del sistema y definir el nivel de inversión necesario, y por ende el ajuste que se aprobaría en la tarifa base”, indicaron desde el consorcio.

La empresa dijo que entregó dos propuestas al Negociado, “una con un escenario óptimo de inversión y otra bajo un escenario de inversión más limitado”.

“Todas las partes participaron en extensas vistas públicas lideradas por el NEPR, donde se evaluó la información provista, se realizaron preguntas técnicas y se discutieron las necesidades del sistema”, agregaron.

“LUMA reafirma su compromiso de continuar colaborando dentro del proceso regulatorio y de enfocar todos los recursos disponibles en fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico para beneficio de todos los clientes en Puerto Rico”, concluyeron.

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