40 millones de latinos en EE.UU. respiran aire contaminado, alerta informe

Un nuevo informe de la Asociación Americana del Pulmón revela una alarmante realidad para la comunidad latina en Estados Unidos: alrededor de 40 millones de latinos viven en zonas con niveles peligrosos de contaminación del aire, lo que los expone a graves riesgos para la salud.

El reporte “Estado del Aire 2026” muestra que esta población no solo está ampliamente expuesta a contaminantes como el ozono y las partículas finas, sino que también enfrenta una carga desproporcionada frente a otros grupos demográficos.

En términos comparativos, las personas latinas tienen más del triple de probabilidades que las personas blancas de vivir en comunidades con las peores calificaciones en las 3 principales medidas de contaminación atmosférica.

Una crisis que afecta de forma desigual

Aunque la contaminación del aire es un problema generalizado en el país, no afecta a todos por igual. El informe destaca que, mientras las personas de color representan el 42,1% de la población total, constituyen el 54,2% de quienes viven en condados con al menos una calificación reprobatoria en calidad del aire.

Dentro de este grupo, la comunidad latina destaca como una de las más vulnerables. Los 40 millones que están expuestos a aire contaminado forman parte de los más de 78,4 millones de personas de color que viven en zonas con niveles insalubres.

Las razones detrás de esta desigualdad son múltiples. Factores como la ubicación de viviendas cerca de carreteras, zonas industriales o áreas con alta densidad de tráfico contribuyen a una mayor exposición. Además, las condiciones socioeconómicas pueden limitar el acceso a servicios de salud y aumentar la vulnerabilidad frente a enfermedades relacionadas con la contaminación.

Impactos directos en la salud

Respirar aire contaminado no es solo una preocupación ambiental, sino una amenaza directa para la salud pública. El informe advierte que millones de latinos están en riesgo de desarrollar o agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Entre los grupos más afectados se encuentran:

* Personas con asma, una condición que impacta a millones de adultos y niños en el país

* Pacientes con enfermedades cardíacas, que pueden ver agravados sus síntomas

* Personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

* Mujeres embarazadas y sus bebés en desarrollo

En particular, los efectos en los niños son preocupantes. Los menores respiran más aire en proporción a su tamaño corporal y sus pulmones aún están en desarrollo, lo que los hace más susceptibles a los daños causados por contaminantes.

El informe señala que casi la mitad de los niños en EE.UU. viven en zonas con mala calidad del aire, una situación que también impacta de manera significativa a las familias latinas.

Fenómenos naturales como los incendios también suelen afectar mucho la calidad del aire en varios estados de EE.UU. (Foto: Mary Altaffer/AP)

Ozono en aumento y riesgos persistentes

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el aumento de la contaminación por ozono. Este contaminante, que se forma con mayor facilidad en días calurosos y soleados, ha empeorado en gran parte del país y afecta a más personas que en reportes anteriores.

El ozono puede causar irritación en las vías respiratorias, empeorar enfermedades como el asma y reducir la función pulmonar, especialmente en niños y adultos mayores.

Por otro lado, aunque la contaminación por partículas finas mostró cierta mejoría en comparación con años recientes, los niveles siguen siendo peligrosamente altos en muchas regiones.

Esta combinación de factores significa que millones de latinos continúan expuestos a un entorno que puede afectar su salud a corto y largo plazo.

El papel del cambio climático

El informe también advierte que el cambio climático está complicando los avances logrados en décadas anteriores. Las altas temperaturas, las olas de calor, las sequías y los incendios forestales contribuyen a empeorar la calidad del aire.

Un ejemplo reciente fue el impacto del humo de incendios forestales en Canadá, que en 2023 cubrió gran parte del territorio estadounidense y elevó los niveles de contaminación en múltiples estados.

Estos fenómenos no solo aumentan la exposición a contaminantes, sino que también dificultan la implementación de políticas efectivas para mejorar la calidad del aire.

Ciudades con mayor impacto

El reporte identifica algunas de las áreas metropolitanas más afectadas por la contaminación. Entre ellas:

* Los Ángeles continúa liderando la lista de ciudades con peor contaminación por ozono

* Bakersfield, California, mantiene niveles críticos de contaminación por partículas durante todo el año

* Fairbanks, Alaska, encabeza los niveles de contaminación por partículas a corto plazo

Muchas de estas ciudades cuentan con una alta población latina, lo que refuerza la preocupación sobre el impacto desproporcionado en esta comunidad.

Falta de monitoreo y datos incompletos

Otro desafío importante es la falta de monitoreo en amplias zonas del país. Más de 2,200 condados no cuentan con estaciones que midan la calidad del aire, lo que deja a millones de personas sin información sobre los niveles de contaminación en sus comunidades.

Esto afecta especialmente a zonas rurales, donde también viven comunidades latinas que podrían estar expuestas a riesgos sin siquiera saberlo.

A pesar de los avances logrados desde la implementación de la Ley de Aire Limpio, el informe “Estado del Aire 2026” deja claro que aún queda mucho por hacer.

La situación de los 40 millones de latinos que respiran aire contaminado pone en evidencia la necesidad de políticas más equitativas y efectivas. Los expertos señalan que es fundamental:

* Reducir las emisiones contaminantes a nivel nacional y local

* Fortalecer los sistemas de monitoreo del aire

* Priorizar a las comunidades más vulnerables

* Abordar el impacto del cambio climático en la calidad del aire

Mientras tanto, millones de familias latinas continúan enfrentando una realidad diaria marcada por la exposición a contaminantes que pueden afectar su salud y calidad de vida.

El informe no solo expone cifras, sino que también lanza una advertencia clara: la contaminación del aire sigue siendo una crisis silenciosa que golpea con más fuerza a quienes ya enfrentan mayores desafíos.

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