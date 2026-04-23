Adolfo Vallejo hace historia al llegar al top 100 del ránking ATP: “Estoy soñando”

El tenista paraguayo Adolfo Vallejo hizo historia el jueves tras derrotar a Grigor Dimitrov 6-4 y 6-4 y meterse a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid y entrar al top 100 del ránking ATP.

Vallejo, de 21 años de edad, escaló hasta el puesto número 96 del mundo. Además se erigió en el primer jugador de Paraguay que gana un partido en un torneo Masters 1.000 desde Indian Wells en 2010, cuando lo consiguió Ramón Delgado.

El tenista se convirtió en apenas el tercer jugador de Paraguay que entra entre los 100 mejores del mundo, desde precisamente Ramón Delgado en 2010.

What a moment 🇵🇾



Qualifier Adolfo Daniel Vallejo takes down Dimitrov 6-4 6-4 in his maiden Masters 1000 match! #MMOpen pic.twitter.com/Xsxn8nOKgN — Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2026

“Llegar al top 100 es difícil para cualquier persona de cualquier país pero soy el tercer jugador de Paraguay en llegar a esa situación. Eso te hace pensar lo difícil que es. Estoy contento de que tan pronto todo el esfuerzo dé sus frutos”, dijo Vallejo tras el logro.

“El primer día arranqué en la previa y jugué en la Manolo Santana y son experiencias que son increíbles porque veía estos partidos por la tele y debutar en un Masters 1000 ante Pedro Martínez, que llegó a 30 del mundo y luego con Grigor Dimitrov fue algo increíble. Estoy soñando”, subrayó el jugador de Asunción, de 21 años.

Adolfo Vallejo buscará seguir haciendo historia

Vallejo obtuvo la victoria más importante de su carrera hasta ahora y ahora enfrentará a Learner Tierner en segunda ronda de la Caja Mágica de Madrid.

“Cuando empieza uno a jugar este tipo de partidos duda de si estará a la altura. Ya me pasó con Tommy Paul, aunque al final no pude ganar. Pero vi que podía jugar contra este tipo de jugadores”, explicó Vallejo.

El paraguayo reconoce que todo lo que va logrando es historia y lo que quiere es seguir rompiendo marcas personales.

“Desde júnior todo lo que lograba era histórico. Ser número uno júnior era algo sin precedentes. Lo que haga seguramente sea de récord porque Paraguay no tiene una gran historia tenística aparte de Victor Pecci y Ramón Delgado. Si todo va bien romperé marcas personales y ojalá avance en el torneo. Todo esto es un hecho histórico”, reconoció.

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