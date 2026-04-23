Jerry Jones, dueño de Dallas Cowboys, casi se cae tras aparición sorpresa del expresidente Bill Clinton

El dueño de Dallas Cowboys, Jerry Jones, vivió un momento inesperado durante una rueda de prensa de la franquicia cuando, sorprendido por la aparición del expresidente Bill Clinton, perdió brevemente el equilibrio ante la mirada de los asistentes.

El pasado miércoles, un reportero formulaba una pregunta cuando Jerry Jones desvió la mirada hacia un costado de la sala de prensa en la sede de los Cowboys.

Al otro lado, acababa de ver al expresidente Bill Clinton entrar en la sala. El periodista intentó retomar su pregunta, pero la escena volvió a romperse cuando Clinton apareció por una puerta lateral y entró directamente.

Sorprendido, Jones dio un paso en falso y estuvo a punto de caer mientras bajaba del estrado para saludarlo, generando un breve sobresalto entre los presentes.

Terrible: Cowboys 83-year-old owner Jerry Jones nearly FELL OFF the stage trying to greet President Bill Clinton at the pre-draft press conference.



Many Dallas fans are concerned for Jerry.



Praying he stays healthy 😔🙏pic.twitter.com/VNwSc5SL8E https://t.co/AVQPqEYkT5 — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) April 22, 2026

Una vez que recuperó la estabilidad y alcanzó a Clinton, la atención de la sala se desplazó por completo hacia el expresidente de Estados Unidos y Jones.

“Ha sido un maravilloso, no solo presidente, sino también un amigo a lo largo de los años (…) Estoy muy feliz de tenerte acá”, dijo Jones.

Jones también recordó parte de su historia personal, mencionando que trabajaba en la industria del petróleo y gas en Arkansas cuando compró al equipo en 1989.

Por su parte, Clinton, sonriente, respondió deseándole suerte a Jones “Que tengas un buen día de reclutamiento”, expresó.

Incluso, una de las fotos en la pared de la sala de entrevistas con los medios es de Clinton saludando a los Cowboys en la Casa Blanca después de una de sus tres victorias en el Super Bowl en la década de 1990.

La llegada de Clinton no formaba parte de la agenda pública del equipo, por lo que tomó por sorpresa tanto a empleados como a los medios que estaban presentes en la sala de entrevistas.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente un motivo oficial para la visita de Clinton. Al parecer, se trató de una visita amistosa y no protocolaria.



Sigue leyendo:

· Dueño de Dallas Cowboys anuncia limpia en el equipo tras sequía de 30 años

· “Yo gobierno Venezuela”: dueño de Dallas Cowboys cita a Trump y bromea sobre su nuevo coordinador defensivo

· Murió a los 77 años John Fitzgerald, leyenda de Dallas Cowboys y doble campeón del Super Bowl