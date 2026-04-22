Tenista peruano Ignacio Buse brilla en el Madrid Open

El tenis peruano vivió una jornada histórica en la Caja Mágica con el debut triunfal de Ignacio Buse en el Mutua Madrid Open. El joven limeño de 22 años logró su primera victoria en un cuadro principal de nivel Masters 1000 al derrotar con autoridad al francés Adrian Mannarino con parciales de 6-4 y 6-2.

Buse, actual número 58 del ranking ATP, mostró una adaptación impecable a las condiciones de altitud de la capital española. Apoyado en un servicio sólido con el que registró siete saques directos, el sudamericano supo capitalizar el mal momento de Mannarino sobre arcilla, superficie en la que el veterano francés acumula ya once derrotas consecutivas.

Para el tenista de Lima, este triunfo representa un punto de inflexión en su temporada. Tras haber intentado sin éxito superar las fases previas en Indian Wells, Miami y Montecarlo a principios de este año, Buse finalmente rompe la barrera en Madrid, consolidando su ascenso en el circuito profesional.

Este resultado se posiciona como el tercer mejor triunfo por ranking en su carrera y su cuarta victoria ante un jugador perteneciente al Top 50. La victoria no solo le otorga puntos vitales para seguir escalando posiciones, sino que refuerza sus expectativas de cara a la gira europea de tierra batida.

La aventura de Ignacio Buse en Madrid continuará en la segunda ronda, donde enfrentará a otro representante del tenis galo: Arthur Fils. El desafío será de máxima exigencia, ya que Fils llega con el impulso de haberse coronado campeón la semana pasada en el ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó).

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