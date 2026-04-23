Boletos para la final del Mundial 2026 se ofrecen en en $2.3 millones de dólares

En nada más y nada menos que $2.3 millones de dólares ofrece el sitio de reventa oficial de la FIFA cuatro entradas para ver la final de la Copa del Mundo 2026.

Los asientos ubicados detrás de una portería en la tribuna baja, en el Bloque 124, Fila 45, Asientos 33 al 36 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, tienen un valor de $2,299,998.85 dólares para el partido del 19 de julio, según reporte de AP.

La FIFA no controla los precios de venta en su FIFA Resale/Exchange Marketplace, pero cobra una comisión del 15% al comprador y una comisión de reventa del 15% al vendedor por cada boleto.

Más de 1000% de aumento

Un asiento de pasillo, el número 33, en el Bloque 146, Fila 32 de la tribuna baja, listado como acceso estándar accesible, tenía un precio de $207,000 dólares, mientras que un asiento de Categoría 2 en la última fila del tercer nivel superior estaba listado a $138,000 dólares en el Bloque 310, Fila 26, Asiento 23. A pocos metros, el Asiento 21 tiene un precio de $23,000 dólares.

Los boletos más baratos para la final listados el jueves en el Marketplace eran $10,923.85 dólares por cuatro asientos a cuatro filas del techo de la tribuna alta detrás de una portería: Bloque 323, Fila 23, Asientos 13 al 16.

El organismo rector del fútbol mundial puso nuevos bloques de boletos a la venta el miércoles en su sitio oficial de venta directa. Los boletos disponibles para la final cuestan 10,990 dólares.

Los boletos estaban disponibles desde la FIFA a $11,130 dólares para la semifinal del 14 de julio en Arlington, Texas, y a $9,660 y $4,360 dólares para la semifinal del 15 de julio en Atlanta.

Boletos para el primer partido de Estados Unidos

Los precios para el partido inaugural de Estados Unidos ante Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California, estaban listados a $4,105, $2,735, $2,330 y $1,940 dólares, mientras que los asientos para el segundo partido de los estadounidenses, ante Australia el 19 de junio en Seattle, cuestan $2,715 dólares. Los boletos para el cierre de la fase de grupos de Estados Unidos ante Turquía el 25 de junio en Inglewood cuestan $2,970 y $1,345 dólares.

Para los cuartos de final, los boletos disponibles eran $4,200 y $1,610 dólares para el partido del 9 de julio en Foxborough, Massachusetts; $5,730 dólares para el juego del 10 de julio en Inglewood; #4,770 y $1,815 dólares para el partido del 11 de julio en Miami Gardens, Florida, y $4,080 dólares para el juego del 11 de julio en Kansas City, Missouri.

Los boletos para el tercer lugar en Miami Gardens el 18 de julio podían adquirirse a $1,125 dólares.

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