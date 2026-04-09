Escándalo previo al Mundial 2026: fans acusan a FIFA de cambiar asientos a una categoría menor a la que pagaron

Un nuevo escándalo sacude al Mundial 2026 a menos de tres meses para su inicio. Un grupo considerable de fans acusa a la FIFA de “estafa u oferta engañosa” por cambiar asientos previamente adquiridos a una categoría menor a la que pagaron.

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Una investigación de ‘The Athletic’ expuso un amplio patrón de boletos bajo reclamación. Al parecer, varios aficionados se mostraron indignados, ya que sus lugares no corresponden con la categoría que habían pagado.

La FIFA clasificó las entradas del Mundial 2026 en cuatro categorías, cada una asociada a zonas específicas de los estadios según los mapas codificados por colores publicados en su portal de venta y en línea.

De acuerdo con esos mapas, las entradas de categoría 1, las más costosas, correspondían a asientos en la tribuna inferior o en la zona premium del nivel 200 de cada estadio.

Sin embargo, cuando la FIFA realizó la asignación final de los asientos, comenzaron las quejas.

Varios aficionados descubrieron que los lugares asignados no coincidían con la categoría que habían pagado.

Los poseedores de boletos de categoría 1 fueron ubicados en secciones que originalmente aparecían como categoría 2 en los mapas oficiales.

Algunos incluso recibieron asientos en esquinas o detrás de las porterías, zonas que no corresponden a la categoría más alta.

“Hard not to feel scammed.”



By now, the word is out – World Cup tickets are eye-wateringly expensive. But some buyers have noticed an extra sting.



Despite purchasing Category 1 tickets, a redrawing of multiple stadium seating maps has led to confusion and frustration that they… pic.twitter.com/KFub6QvMVA — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 8, 2026

‘The Athletic’ compartió testimonios de algunos fans que han expresado sentirse estafados. “Mucha gente se siente engañada, confundida o simplemente decepcionada por la forma en que se asignaron los asientos. No se pueden cambiar las reglas del juego después de que comienza el juego”, indicó un fan.

“La gente pagó esperando estar sentada en un lugar específico, y luego, al asignarles los asientos, resulta que han cambiado”, añadió.

¿Qué dice la FIFA?

La FIFA afirmó que sus mapas servían para “ayudar a los aficionados a comprender la posible ubicación de sus asientos dentro del estadio”.

“Estos mapas se diseñaron para servir de guía, no para mostrar la distribución exacta de los asientos, y reflejan la extensión general de cada categoría de entradas dentro del estadio”, explicaron.

A casi dos meses de que inicie el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, ya se han vendido más de tres millones de entradas durante el otoño e invierno.



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