Clientes de Costco enfrentarían límites en autopago por nueva ley en Nueva York

Una nueva propuesta legislativa en Nueva York podría cambiar la forma en que miles de personas hacen sus compras en supermercados y farmacias, incluyendo tiendas como Costco, al imponer restricciones al uso de cajas de autopago.

La iniciativa fue presentada por la concejal Amanda Farías y busca establecer reglas más estrictas en este tipo de sistemas en la ciudad.

Límite de productos y más personal

El proyecto de ley plantea que los clientes solo puedan utilizar el autopago con un máximo de 15 artículos por compra.

Además, obligaría a los establecimientos a contar con al menos un empleado por cada tres estaciones de autopago en funcionamiento.

En caso de no cumplir con estos requisitos, los negocios podrían enfrentar multas diarias de al menos $100 por cada trabajador faltante, sanciones que serían aplicadas por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador.

Por qué buscan limitar el autopago

Al presentar la propuesta, Farías explicó que la medida responde a problemas detectados en tiendas que han reducido personal.

“Hemos visto las consecuencias de retirar trabajadores de estos espacios: aumento en el robo minorista, menor supervisión, menos protección tanto para empleados como para clientes y, en general, menor seguridad”, afirmó.

No sería una medida aislada

La propuesta sigue una tendencia que ya se ha implementado en otros estados como California, Connecticut, Ohio y Rhode Island.

En Rhode Island, por ejemplo, las tiendas no pueden operar más de ocho cajas de autopago al mismo tiempo y deben tener al menos un empleado por cada dos estaciones.

Massachusetts también aplica restricciones similares, incluyendo la obligación de mantener cajas tradicionales abiertas junto a las de autopago.

Qué pasaría con los clientes de Costco

Aunque la medida se enfocaría en la ciudad de Nueva York, los clientes de Costco ya han visto cambios en este sistema.

Antes incluso de esta propuesta, la cadena comenzó a retirar muchas de sus estaciones de autopago en sus 643 tiendas en todo el país, con el objetivo de limitar o reemplazar esta modalidad.

Nuevo sistema de cobro en prueba

En su lugar, la empresa está probando un sistema que promete completar el proceso en apenas ocho segundos.

Este modelo consiste en que un empleado escanea los productos directamente en el carrito del cliente. Luego, al llegar a la caja, solo se valida la membresía y se realiza el pago.

Opiniones divididas

La recepción del nuevo sistema ha sido mixta.

Algunos clientes consideran que agiliza el proceso. Uno de ellos comentó: “Han estado haciendo esto en mi Costco desde hace tiempo. Muy conveniente. Definitivamente acelera el pago”.

Sin embargo, empleados han expresado frustración.

“Lo odio. Normalmente termina tomando más tiempo que simplemente sacar los productos de la canasta y cobrarlos en la caja. En la caja, he tenido muchos errores de las personas que escanean antes: artículos que faltan, cobros duplicados. ¿Por qué Costco odia la tecnología que realmente funciona?”, escribió un trabajador.

Otro agregó: “Literalmente es una de las peores cosas que Costco ha hecho”.

Cambios en la experiencia de compra

De aprobarse, la ley podría modificar significativamente la experiencia de compra en supermercados, limitando el uso del autopago y aumentando la presencia de empleados en las tiendas.

Sigue leyendo:

– Walmart rediseña su marca Great Value por primera vez en 10 años

– Hombre ahorra $11,000 al comprar auto nuevo usando membresía de Costco

– Costco se prepara para abrir su primera gasolinera independiente