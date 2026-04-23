Destituyen a John Phelan como secretario de Marina tras disputas meses de disputas en el Pentágono

El secretario de Marina, John Phelan, fue destituido este miércoles tras varios meses de disputas internas reportadas con altos mandos del Pentágono. La decisión fue confirmada por el vocero del Departamento de Guerra, Sean Parnell, quien informó que Phelan quedaba cesado de sus funciones como responsable de organizar, entrenar y equipar a las fuerzas navales del país.

Parnell comunicó en su cuenta oficial de X que, en nombre del secretario y subsecretario de Guerra, se agradecía a Phelan por su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos.

El comunicado oficial también estableció que el subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de manera interina tras la salida de Phelan.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

Tensiones previas dentro del Pentágono

De acuerdo con reportes previos, Phelan mantenía desacuerdos con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg.

Las diferencias internas se habrían desarrollado durante varios meses antes de la destitución.

Contexto reciente de la decisión

La salida de Phelan ocurre poco después de su participación en la conferencia anual de la Marina en Washington, D.C., donde se dirigió a una amplia audiencia de personal naval y representantes de la industria, además de ofrecer declaraciones a medios de comunicación sobre su agenda de trabajo.

Asimismo, la destitución se produce semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, removiera al principal oficial del Ejército, el general Randy George, junto con otros altos mandos militares.

¿Quién es John Phelan?

John Phelan no contaba con experiencia previa en las fuerzas armadas ni había ocupado cargos civiles de alto nivel en la institución antes de su nombramiento.

Fue designado secretario de la Marina a finales de 2024 por el presidente Donald Trump.

Phelan es fundador de la firma de inversión privada Rugger Management LLC y fue un donante relevante en la campaña presidencial de Trump.

Según su biografía, su principal vínculo previo con el ámbito militar provino de un rol de asesor en la organización sin fines de lucro Spirit of America, que ha brindado apoyo a iniciativas relacionadas con la defensa de Ucrania y la defensa de Taiwán.

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