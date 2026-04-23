Enviado de Trump propuso a la FIFA que Italia ocupe el lugar de Irán en el Mundial 2026

Ante la negativa de Irán de jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos por el conflicto bélico con Washington e Israel, un enviado de la administración Trump habría propuesto a la FIFA que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo.

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Un reporte del Financial Times informó que un enviado de la administración Trump ha pedido a la FIFA que sustituya a Irán por Italia para el Mundial 2026.

La información, firmada por los periodistas James Fontanella-Khan, Josh Noble, Amy Kazmin y Alex Rogers, señala que Paolo Zampolli, enviado especial de Estados Unidos, confirmó que propuso la idea del intercambio tanto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como a Donald Trump.

Zampolli argumentó que el historial mundialista de Italia, con cuatro títulos, justifica su regreso al torneo, especialmente después de su sorprendente eliminación en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina.

“Confirmo que sugerí a Trump e Infantino que Italia sustituyera a Irán en el Mundial” (…) Como italiano, sería un sueño ver a la ‘Azzurra’ en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el historial para justificarlo”, explicó.

Zampolli es un aliado político y personal de Donald Trump desde hace décadas, especialmente desde el mundo inmobiliario y diplomático. Ha sido descrito como “enviado especial” o “diplomático” vinculado a misiones de Estados Unidos en la ONU.

De momento, según el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, “la selección de Irán estará en el Mundial 2026”, ya que se “clasificó en el campo. Quiere jugar y debe jugar”.

Por su parte, la selección de Irán, que había anunciado su renuncia al Mundial 2026 tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, desea disputar la Copa del Mundo en territorio mexicano.

Entre tanto, Donald Trump ha manifestado que, si bien los jugadores iraníes serían “bienvenidos” en EE. UU., su presencia podría ser “inapropiada” y potencialmente “peligrosa” dado el actual “clima político mundial”.



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