Estevao en riesgo de perderse el Mundial 2026 con Brasil por grave lesión

Estevao, llamado a ser uno de los referentes de la selección de Brasil, está en riesgo de perderse el Mundial 2026 por una grave lesión en sus piernas.

El extremo brasileño se le diagnosticó una grave lesión muscular en el muslo. El delantero la sufrió en el partido contra el Manchester United por la Premier League. Estevao tuvo que salir al minuto 18 por Garnacho.

La lesión no parecía tan grave en un principio, pero tras pruebas adicionales, realizadas el lunes, cambiaron el panorama, revelando que la lesión era más grave de lo esperado, con una “casi rotura” muscular.

El Chelsea perderá a uno de sus referentes en el cierre de temporada por la pelea de los puestos europeos en la Premier League y no podrá estar en las semifinales de la FA Cup ante el Leeds United.

🚨GLOBO:



Estevão has almost a fully ruptured hamstring. Chelsea wants him to have surgery, which would completely rule him out for the World Cup.



The player and CBF wants to take a conservative recovery approach in Brasil, which would be his only hope of making the World Cup. pic.twitter.com/fFSIC3sdvU — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) April 22, 2026

¿Qué hará Carlo Ancelotti y Brasil con Estevao?

La Confederación Brasileña de Fútbol y Carlo Ancelotti anunciarán la convocatoria de la Canarinha el próximo 18 de mayo.

Ancelotti podría convocar al brasileño, aunque posiblemente no contar con él para la fase de grupos y tenerlo en las fase eliminatorias del Mundial 2026.

También podría sacarlo de la lista y convocar nuevamente a Neymar, quien parece estar en buenas condiciones para su regreso a la selección de Brasil.

Estêvão disputó 36 partidos con el equipo inglés, con 8 goles y 3 asistencias. Con la Selección de Brasil, suma 5 goles en 11 partidos.

Las lesiones de jugadores de cara al Mundial 2026 han empezado a sumarse y generar una preocupación para las selecciones.

El martes se conoció que Serge Gnabry no jugará el Mundial con Alemania debido a una lesión en los abductores.

La semana pasada Hugo Ekitiké de Francia también se bajó de la Copa del Mundo tras una grave lesión en el tendón de aquiles. Queda poco menos de dos meses para el Mundial y cualquier molestia podría dejar fuera de la Copa del Mundo.

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