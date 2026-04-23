Lamine Yamal fuera por el resto de temporada, pero llegaría al Mundial 2026

Lamine Yamal estará fuera del resto de la temporada con el Barcelona tras sufrir una lesión en el bíceps femoral izquierdo, aunque no debería quedar fuera del Mundial 2026.

El club catalán informó que Lamine Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido ante el Celta, justo después de marcar el penalti que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento conservador.

El atacante español se resintió inmediatamente y tuvo que pedir el cambio. Luego entró la asistencia médica y decidió sacarlo, aunque salió por su cuenta caminando con claros gestos de dolor.

La lesión de Lamine Yamal podría necesitar una recuperación de cuatro a ocho semanas, dependiendo la gravedad. Esto significa que perderá los seis partidos de LaLiga con un torneo casi asegurado al tener nueve puntos de ventaja.

Con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con seis partidos por jugarse, Lamine Yamal se perderá los encuentros ante el Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).



The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

¿Cuándo debería reportarse Lamine Yamal con España?

La selección de España debuta el 15 de junio ante Cabo Verde, pero comenzará las concentraciones durante la última semana de mayo,

Yamal está llamado a ser uno de los referentes de la selección y de la Copa del Mundo de 2026.

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio del curso, cuando tuvo problemas por una pubalgia. Entonces se perdió ya seis partidos, cinco debido a esa dolencia y otro más por sanción.

Cuando resta menos de dos meses para el Mundial 2026, cualquier lesión puede ser significativa para los equipos y sus selecciones que buscan tener a las mejores estrellas disponibles en la Copa del Mundo.

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