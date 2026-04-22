El Barcelona con la mira en el título de LaLiga tras vencer por la mínima al Celta

El FC Barcelona dio un paso gigante hacia la conquista de LaLiga al imponerse por la mínima al RC Celta de Vigo, manteniendo así su ventaja de nueve puntos al frente de la clasificación a falta de solo seis jornadas para el final.

El partido inició con una intensidad frenética, registrándose tres ocasiones claras de gol en apenas 73 segundos. El Celta de Claudio Giráldez planteó un duelo de tú a tú, obligando al Barça a perseguir sombras durante gran parte de la primera media hora y exigiendo al máximo al guardameta Joan García.

Ante la falta de fluidez colectiva, Yamal volvió a ser el factor diferencial. En el minuto 40, tras una brillante acción individual, Yamal forzó un penalti cometido por Yoel Lago. El joven “10” azulgrana transformó la pena máxima con seguridad, pero inmediatamente después se retiró del campo con una lesión.

La salida de Yamal coincidió con una emergencia médica en la grada, lo que obligó al colegiado a detener el compromiso durante 20 minutos siguiendo los protocolos de seguridad. Tras la reanudación, Hansi Flick dio entrada a Roony Bardghji, quien estuvo a punto de ampliar la ventaja antes del descanso con un remate espectacular salvado por el portero Radu.

En la segunda mitad, el Barça optó por un guion conservador, priorizando el control de la posesión y la seguridad defensiva sobre el vértigo habitual. Un gol de Ferran Torres en el minuto 55 fue anulado por un fuera de juego milimétrico, manteniendo la incertidumbre hasta el final ante las acometidas de Iago Aspas y Borja Iglesias.

Con este triunfo, el conjunto catalán suma tres puntos vitales y se sitúa con la mitad de los puntos restantes en juego (9 de 18) como margen de error para amarrar el campeonato

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