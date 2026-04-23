Estos son algunos de los futbolistas vinculados a presunta red de prostitución VIP en Italia

La justicia italiana tiene bajo la lupa a la agencia MADE Luxury Concierge, una firma que se posicionaba como el máximo referente de hospitalidad y servicios de lujo en Milán, por operar presuntamente una red de prostitución VIP y blanqueo de capitales.

La investigación, revelada originalmente por La Gazzetta dello Sport, implica a figuras del deporte de renombre internacional que habrían contratado los servicios exclusivos de esta organización.

La jueza de instrucción Chiara Valori ordenó la detención de los propietarios de la firma, Emanuele Buttini (37 años) y Deborah Ronchi, junto a dos colaboradores. Los cargos incluyen complicidad, instigación y explotación de la prostitución, además de blanqueo de capitales. Las autoridades ya han confiscado bienes por un valor superior a los 1,2 millones de euros, detectando una grave desproporción entre los ingresos reales de la red y sus declaraciones fiscales.

Una estructura de lujo como fachada

MADE Luxury Concierge utilizaba su plataforma de servicios de “conserjería personalizada” para facilitar el acceso a villas de alto valor, yates y eventos en clubes exclusivos de Milán y destinos como Mykonos o San Bartolomé. Sin embargo, la Unidad de Policía Económica y Financiera descubrió que, detrás de la gestión de chefs privados y chóferes, la agencia coordinaba la compañía de mujeres seleccionadas para sus clientes de alto perfil.

La red, que operaba ininterrumpidamente desde 2019, contaba con más de cien mujeres. Según los documentos judiciales, las jóvenes recibían el 50% de las ganancias por cada servicio y debían costear su propio alojamiento proporcionado por la organización.

La investigación ha identificado la presencia de más de 70 futbolistas de la Serie A y otras estrellas internacionales en las plataformas sociales de la agencia. Entre los nombres que figuran en los registros de contratación de servicios (aunque bajo reserva sobre qué prestaciones específicas solicitaron) se encuentran:

Dean Huijsen (Real Madrid)

Víctor Osimhen (Galatasaray)

Alessandro Buongiorno (Napoli)

Daniel Maldini (Monza)

Samuele Ricci (Milan AC)

Asimismo, el dueño de la agencia ostentaba fotografías con leyendas como Usain Bolt y Wayne Rooney. Las escuchas telefónicas también sugieren la implicación de un piloto de Fórmula 1 y detallan el suministro de sustancias como el óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, durante las fiestas privadas organizadas en hoteles de alto nivel.

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