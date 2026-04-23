Francisco Lindor pasa a la lista de lesionados de 10 días de los Mets

El campocorto puertorriqueño de los New York Mets, Francisco Lindor, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días tras la lastimadura que sufrió en un corrido de bases en el partido ante los Minnesota Twins.

Tal como se temía desde la noche del miércoles, cuando Lindor fue sacado del juego después de anotar una carrera en la cuarta entrada, con un corrido de bases en el que se notó a todas luces que algo andaba mal.

Usualmente un corredor veloz y explosivo, a Lindor se le observó con un trotar lento pero con gestos de molestia al doblar por tercera base. Y al deslizarse en el plato volvió a gesticular por aparente dolor o molestia.

The Mets have placed Francisco Lindor on the 10-Day IL pic.twitter.com/GLXzaYx5ZY — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 23, 2026

Distensión en la pantorrilla

Se esperaba que el jueves fuera sometido a una imagen de resonancia magnética (MRI). El diagnóstico oficial según información en el sitio oficial de los Mets, es una distensión en la pantorrilla.

Para sustituirlo en el roster mientras está ausente, los Mets ascendieron desde Triple A al jugador de cuadro dominicano Ronny Mauricio.

Nueva York puso fin a una racha de 12 derrotas con la victoria 3-2 del miércoles pero la noche terminó con una de cal y otra de arena tras la lesión de Lindor.

“Supe de inmediato cuando estaba doblando por tercera base que algo no estaba bien. Así que veremos qué tenemos”, dijo tras el partido el dirigente Carlos Mendoza. “Enseguida anota y se le veía la cara. Viéndolo desde el dugout, supe que algo no estaba bien”.

Lindor se dirigió al túnel con un preparador físico y fue reemplazado en la alineación por Brett Baty, quien ingresó en la tercera base en la parte alta de la quinta. Bo Bichette pasó de la tercera base al campocorto.

Lindor impulsó una carrera cuando llegó a salvo con un sencillo dentro del cuadro con dos outs en la primera entrada. Momentos antes, realizó una destacada atrapada en salto en el campocorto para el segundo out del juego.

We have made the following roster moves. pic.twitter.com/ohDQ4uKKye — New York Mets (@Mets) April 23, 2026

Regreso de Juan Soto a Mets

Soto, por su parte, regresó a la acción en ese mismo encuentro, luego de una estadía en la lista de lesionados de 10 días, precisamente por una distensión en la pantorrilla derecha.

Aunque solo estaba bateando .226 al momento de la lesión, Lindor parecía en medio de un despertar ofensivo. Estaba promediando .412 en los últimos cinco partidos, producto de siete imparables en 17 turnos, incluido un jonrón, un doble y cuatro carreras impulsadas, con tres anotadas.

Con Soto de vuelta en la alineación, Lindor bateó de cuarto en el orden el miércoles por primera vez desde 2023.

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