Francisco Lindor se lesiona tras el fin de la racha de 12 derrotas de New York Mets

Las buenas noticias no llegan solas para los New York Mets. Tras poner fin a la mala racha de 12 partidos consecutivos sin ganar, la franquicia de Queens cortó la crisis derrotando 3-2 a Minnesota Twins, pero sufrió la baja de Francisco Lindor.

Cerrando la cuarta entrada, Lindor conectó un doble al jardín derecho-central ante el zurdo Connor Prielipp. No obstante, tuvo problemas al correr las bases, pero logró anotar la segunda carrera del juego para los Mets.

El puertorriqueño se levantó con cautela, se dirigió al dugout y no regresó para la parte alta de la quinta entrada. Lindor tuvo una molestia en la pantorrilla izquierda.

Francisco Lindor has been pulled from tonight's game after grimacing rounding third on Francisco Alvarez's RBI double pic.twitter.com/wi7PGalANx — SNY (@SNYtv) April 23, 2026

El manager Carlos Mendoza lo reemplazó en la alineación por Brett Baty, quien jugó en la antesala, mientras que Bo Bichette se movió de tercera base al campocorto, la posición que ha jugado la mayor parte de su carrera.

El boricua dejó el partido con registro 2-2, con una carrera impulsada y una anotada. La lesión llegó justo cuando comenzaba a encenderse con el bate. En sus últimos siete juegos, Lindor bateaba de 25-9 (.360) con dos jonrones y cinco impulsadas.

Mendoza asomó en rueda de prensa que Lindor podría ir a la lista de lesionados. El venezolano mencionó que Soto estuvo fuera casi tres semanas por una lesión similar.

“Lindor se someterá a una resonancia mañana y veremos con qué estamos lidiando”, dijo Mendoza. Asimismo, el manager reconoció el golpe que significa la baja del puertorriqueño.

“Es duro, y cuando ves a un jugador como Lindor, lo fuerte que es, lo supe de inmediato. Venía doblando tercera base y sabía que algo no estaba bien. Veremos qué tenemos”, comentó.

La lesión de uno de los motores ofensivos de los Mets se da justo en el regreso de Juan Soto, quien se fue de 3-1 con un boleto recibido. Este fue el primer juego del dominicano con los Mets en tres semanas después de también sufrir una lesión en su pantorrilla.



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