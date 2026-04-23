Houston modifica política migratoria tras presión del gobernador Greg Abbott

El Ayuntamiento de Houston, de mayoría demócrata, dio marcha atrás en una política de tipo santuario que limitaba la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, advirtiera sobre el retiro de más de $110 millones de dólares en fondos estatales.

La decisión se produjo en medio de un enfrentamiento entre autoridades estatales y locales sobre la aplicación de las leyes de inmigración en la ciudad.

Cambio en la política de cooperación con ICE

A principios del mes, el Ayuntamiento de Houston había aprobado una medida que eliminaba el requisito de que la policía esperara al menos 30 minutos a la llegada de ICE cuando un sospechoso contaba con una orden de detención por motivos migratorios.

La iniciativa fue criticada por Abbott, quien acusó al concejo de incumplir obligaciones vinculadas a un acuerdo de seguridad pública que condiciona el acceso a fondos estatales a la cooperación con autoridades federales de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El gobernador fijó como plazo el miércoles para que la ciudad revirtiera la medida o devolviera los más de $110 millones de dólares.

Votación del concejo municipal

El concejo municipal, a solicitud del alcalde demócrata John Whitmire, votó por modificar la política. La decisión se aprobó con 13 votos a favor y 4 en contra, tras varias horas de debate.

La nueva disposición elimina restricciones que impedían a los agentes extender detenciones relacionadas con ICE y permite ampliarlas si existe otra justificación legal para la detención.

Reacciones del gobierno estatal

Un portavoz de Greg Abbott calificó la votación como un “paso en la dirección correcta” tras lo que describió como políticas que debilitaban a las fuerzas del orden.

El representante del gobernador afirmó que las ciudades de Texas deben cumplir la ley estatal y cooperar con autoridades federales de inmigración para mantener fuera de las calles a delincuentes peligrosos.

Abbott había advertido previamente que la falta de cambios generaría “decisiones financieras extraordinariamente difíciles” para la ciudad.

Posición del gobierno local

El alcalde John Whitmire describió la situación como una “crisis” que afectaba directamente a los departamentos de policía y bomberos, así como a los servicios de seguridad pública y a los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la sesión del concejo, señaló que los fondos públicos suelen estar sujetos a condiciones y pidió la aprobación de la modificación para evitar impactos financieros mayores.

Por su parte, la concejala demócrata Abbie Kamin criticó el cambio de política y acusó al gobierno estatal de presionar a la ciudad.

Acciones de ICE en Houston

El mismo día de la votación, ICE Houston informó el arresto de 277 inmigrantes indocumentados entre el 6 y el 17 de abril.

De acuerdo con la agencia, entre los detenidos se encontraban 17 personas acusadas de pedofilia, seis de homicidio, 16 de narcotráfico y 15 vinculadas a pandillas o actividades asociadas. También se reportaron casos relacionados con fraude, falsificación, atropello y fuga, y agresión.

ICE señaló que, en conjunto, los detenidos acumulaban 751 delitos y múltiples reingresos ilegales a Estados Unidos.

Debate sobre cooperación migratoria

El director interino de la oficina de ICE en Houston, Paul McBride, destacó que la cooperación con autoridades locales y estatales ha permitido la expulsión de cientos de personas con antecedentes criminales.

Advirtió que cualquier limitación a esa cooperación podría tener efectos inmediatos en la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza, además de impactar a las comunidades migrantes.

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