Reprueban la política migratoria de Trump tras represión del ICE en Minnesota, revela encuesta

La desaprobación hacia las políticas de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump ha aumentado significativamente en Estados Unidos, especialmente después de la intensificación de las operaciones del ICE en Minnesota.

Este cambio de actitud se refleja en un informe del Civic Health and Institutions Project (CHIP50), que muestra un patrón creciente de oposición en diversos grupos demográficos y políticos.

Los datos analizados corresponden a dos fases de encuestas nacionales, la primera realizada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, durante un aumento en las actividades del ICE en Minnesota, y la segunda entre febrero y marzo de 2026, tras la retirada del ICE tras los incidentes que involucraron a dos agentes del ICE.

Desaprobación por operaciones de ICE

Según el informe, la desaprobación hacia la forma en que el ICE maneja las leyes migratorias aumentó un 6.3%, pasando del 52.9% al 59.2%. En cambio, la aprobación pasó del 32.6% al 29.6%. Este cambio también se reflejó en la percepción de la gestión general de la política migratoria de Trump, que vio un aumento en la desaprobación del 48.8% al 54.4%, con un descenso en la aprobación, que bajó del 37.4% al 35.6%.

Desaprobación por grupos demográficos

Uno de los hallazgos más destacados del informe es que los estadounidenses de 55 años o más, un grupo históricamente más conservador en cuestiones migratorias, mostraron el mayor aumento en desaprobación. En este segmento, la desaprobación hacia el ICE subió 8.3 puntos, alcanzando el 58.9%. Además, la desaprobación de la política migratoria de Trump aumentó 7.7 puntos, llegando al 54.3%.

Entre los votantes independientes, la desaprobación hacia el ICE superó el 64%, con un aumento de 5.6 puntos. Aunque los republicanos siguen mostrando un apoyo mayoritario a las políticas migratorias de Trump, la desaprobación dentro de este grupo aumentó 3.4 puntos.

Cambios en la percepción masculina y femenina

El informe también refleja diferencias de género en la desaprobación. Los hombres mostraron un aumento más notable en su desaprobación hacia el ICE, con un incremento de 8 puntos, frente a un aumento de 4,8 puntos en las mujeres. Similarmente, la desaprobación hacia la política migratoria de Trump aumentó 6.8 puntos entre los hombres, mientras que entre las mujeres fue de 4.5 puntos.

Redadas y uso de las fuerzas armadas

La desaprobación hacia las tácticas específicas del ICE también experimentó un aumento. Por ejemplo, las redadas en los lugares de trabajo vieron un incremento en la desaprobación de 5.8 puntos, mientras que el uso de las fuerzas armadas para arrestar y deportar inmigrantes subió 4.2 puntos. La medida más polémica, la deportación de residentes sin antecedentes penales y con empleo estable, siguió siendo la más rechazada a nivel nacional.

La inmigración sigue siendo un tema relevante

A pesar del creciente rechazo hacia las políticas de control migratorio, la inmigración sigue siendo un tema prioritario para la mayoría de los estadounidenses. Alrededor de dos tercios de los encuestados, de todos los grupos políticos y demográficos, afirmaron que la inmigración es un asunto de gran relevancia para ellos, sin que se registraran cambios significativos entre las dos oleadas de la encuesta.

Este informe es parte de una encuesta realizada a nivel nacional por el Civic Health and Institutions Project (CHIP50), una colaboración entre investigadores de la Universidad de Harvard, la Universidad Northeastern, la Universidad de Rutgers y la Universidad de Rochester. El estudio cubrió los 50 estados y se basó en la opinión de más de 30,000 estadounidenses.

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