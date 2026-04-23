Amed Rosario silencia a Boston y los Yankees aseguran la serie en Fenway Park

En una exhibición de dominio absoluto desde el montículo, Max Fried guio a los New York Yankees a una victoria de 4-0 sobre los Boston Red Sox este miércoles. El triunfo no solo extiende la racha ganadora de los “Bombarderos del Bronx” a cinco juegos, sino que asegura su primera serie de la temporada frente a su eterno rival.

Fried (3-1) estuvo imbatible durante ocho episodios, permitiendo apenas tres imparables, otorgando dos boletos y recetando nueve ponches. Su actuación mantuvo a la ofensiva de los Red Sox bajo control absoluto, validando su estatus como uno de los abridores zurdos más dominantes del circuito.

La ofensiva neoyorquina no perdió tiempo para respaldar a su abridor. En la misma primera entrada, Amed Rosario castigó un cambio de velocidad de Ranger Suárez, enviando la pelota por encima del icónico Green Monster para un jonrón de tres carreras. Rosario fue el motor ofensivo de los Yankees al remolcar las cuatro anotaciones del encuentro, incluyendo un elevado de sacrificio en la tercera entrada.

Por el contrario, el venezolano Ranger Suárez (1-2) no pudo replicar la joya de ocho entradas en blanco que lanzó recientemente contra los Detroit Tigers. Suárez vio cortada su racha de 14 episodios sin permitir anotaciones al conceder cuatro carreras y cinco hits en una labor que se extendió por 4 2/3 entradas.

Con un sencillo remolcador de Jarren Duran ante Brent Headrick en el noveno inning, Boston detuvo una racha de 29 entradas consecutivas sin anotarle a los Yankees, cifra que se arrastraba desde la Serie de Comodines del año pasado.

En medio de la derrota, la afición de Boston tuvo un motivo para celebrar: el debut del prospecto Eduardo Rivera. El zurdo de 22 años mostró ráfagas de su potencial al ponchar a Jazz Chisholm Jr. con una recta de 96.9 mph en su primer enfrentamiento en las Mayores.

Por otro lado, la alineación de Alex Cora se vio mermada por la ausencia de Roman Anthony, quien fue descartado debido a una contractura en la espalda que se manifestó tras el juego del martes.

Los New York Yankees buscarán completar la barrida este jueves en Fenway Park, en lo que promete ser un cierre de serie de alta tensión.

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