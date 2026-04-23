Piden $5 millones de dólares por penthouse donde Leonardo DiCaprio grabó “The Wolf of Wall Street”

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces un penthouse en Manhattan, Nueva York, que ha estado relacionado con grandes producciones de Hollywood. La propiedad sirvió de hogar para Leonardo DiCaprio en la película “The Wolf of Wall Street” (2013).

Esta propiedad está disponible por $5 millones de dólares y los agentes de bienes raíces encargados de su venta están promocionando el sitio con fotos de la película, la cual fue dirigida por Martin Scorsese.

En “The Wolf of Wall Street”, DiCaprio interpreta a Jordan Belfort, y en esta propiedad grabó una de las escenas más icónicas de la película junto con Jonah Hill.

“Estamos vendiendo un pequeño pedazo de historia de Hollywood”, escribieron los agentes de bienes raíces en una publicación de Instagram.

El apartamento está ubicado dentro del 300 East 54th Street y tiene una extensión de 2,700 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El sitio también incluye una gran terraza con impresionantes vistas a la ciudad.

“Robb Report” también ha reportado que desde el 2015 la propiedad le pertenece al empresario Bert E. Brodsky, quien pagó $4.5 millones de dólares por el sitio. Esto quiere decir que no busca recibir una ganancia demasiado alta con la venta de la residencia.

Esta no ha sido la única producción que se ha grabado en esta propiedad, pues también se grabaron escenas de “The Good Wife” y “Blue Bloods” (2010).

Además, la fachada del edificio también fue usada para la serie “Gossip Girl”. En esta ficción se decía que en este edificio estaba ubicado el hogar de Serena van der Woodsen, personaje interpretado por Blake Lively.

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