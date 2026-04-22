Está en venta antigua mansión de Karl Lagerfeld en Francia

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Mée-sur-Seine, Francia, que perteneció a Karl Lagerfeld. El sitio fue reformado por el diseñador, quien estuvo al frente de Chanel durante años, y también usó la propiedad como escenario para algunas de las campañas de la marca.

Según los registros, Lagerfeld compró esta propiedad en 1986, justo tres años después de haber tomado el cargo de director creativo de Chanel Hay que recordar que el diseñador estuvo al frente de la marca desde 1983 hasta su muerte en febrero de 2019.

La propiedad le perteneció hasta 1998, año en que se la vendió a Carolina de Mónaco, y se asegura que la princesa vivió en el lugar por al menos seis años.

En el listado, disponible en la página web de Pyla Paris, se asegura que “la propiedad trasciende el simple concepto de bien inmueble”. Ahora está disponible por $3.1 millones de dólares.

Sobre el diseño de la propiedad, el listado describe: “Lo que llama la atención aquí es la coherencia general: Una fachada simétrica, legible y casi atemporal que se integra de forma natural en su entorno.

Todo se basa en la precisión de las líneas, los volúmenes y la luz”.

La casa principal tiene una extensión de 5,400 pies cuadrados y su construcción data de los años 70. Está distribuido en siete dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El listado también revela que el interior “se organiza en torno a salones de recepción con volúmenes equilibrados, abiertos al jardín y bañados en luz gracias a grandes ventanales franceses y fluidas enfiladas”.

Además de las comodidades del interior de la propiedad, esta mansión también ofrece extensas áreas verdes, las cuales sirvieron de fondo para las campañas de Chanel y también fueron el lugar para que el diseñador se alejara de París.

Se asegura que, durante la temporada que fue dueño de la propiedad, Lagerfeld concibió este lugar como su refugio vacacional.

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