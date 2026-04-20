Piden $2.9 millones de dólares por antiguo hogar de Ava Gardner en Los Ángeles

Ha entrado al mercado de bienes raíces una propiedad relacionada con el pasado de Hollywood. Una casa que perteneció a Ava Gardner durante los años 60 está en venta por $2.9 millones de dólares.

Según explica “Mansion Global”, Gardner fue dueña de esta residencia cuando estaba recién construida y le sirvió como refugio en Los Ángeles mientras tenía su residencia principal en España. Este momento coincide con su separación de Frank Sinatra.

En el listado, presentado por el agente de bienes raíces Antonio Bruno, se explica que “esta residencia apartada con vistas al cañón fue diseñada magistralmente por el renombrado arquitecto de mediados de siglo Ed Ficket”.

Medios especializados como “Architectural Digest” también contaron que esta casa sirvió de hogar para la hermana de la actriz, Beatrice “Bappie” Gardner.

Aunque su construcción data de finales de los años 50, se destaca el estilo que mantiene y su buen estado. “La casa exhibe una arquitectura característica de postes y vigas, espectaculares paredes de vidrio y detalles de época cuidadosamente conservados que se integran a la perfección con las comodidades modernas”, dice en el listado.

Durante los últimos años, la propiedad ha pertenecido a varias personas e incluso ha estado disponible para alquilar.

La casa tiene una extensión de 2,668 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además de su relación con la actriz, el vendedor de la propiedad remarca que el diseño del sitio estuvo a cargo de un arquitecto de renombre y que eso podría traer beneficios a su nuevo propietario. Incluso ha dicho que podría convertirse en un “monumento histórico”.

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