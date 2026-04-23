Restaurante de Austin deberá pagar $63,000 por violar leyes laborales

Un restaurante en el sur de Austin, Texas, fue obligado a pagar miles de dólares a sus trabajadores tras una investigación federal que detectó irregularidades en el pago de horas extras y deducciones indebidas.

La U.S. Department of Labor, a través de su División de Horas y Salarios, informó que recuperó $63,645 en salarios para ocho empleados de Beto’s Restaurant and Bar, luego de comprobar múltiples violaciones a la ley laboral.

Horas extra no pagadas correctamente

De acuerdo con las autoridades, los trabajadores realizaban en promedio ocho horas extra por semana, pero el restaurante no les pagaba la tarifa legal correspondiente de “tiempo y medio”.

Además, algunos empleados no recibían pago alguno por tareas realizadas fuera de su horario laboral.

Deducciones ilegales

La investigación también reveló que el negocio descontaba el costo de los uniformes directamente del salario de empleados que reciben propinas.

Estas deducciones provocaron que algunos trabajadores terminaran ganando menos del salario mínimo federal de $7.25 por hora.

Pago retroactivo

Tras los hallazgos, el restaurante realizó el pago retroactivo de los salarios adeudados a los trabajadores afectados.

Autoridades advierten sobre estas prácticas

El director interino del distrito de la División de Horas y Salarios, Charles Frasier, señaló que este tipo de violaciones sigue siendo común en la industria.

“Las violaciones salariales, incluido no registrar y pagar todas las horas trabajadas, siguen siendo una gran preocupación para los trabajadores en la industria de servicios de alimentos”, afirmó.

También añadió: “La División de Horas y Salarios ofrece asistencia a los empleadores para ayudarlos a evitar este tipo de violaciones y continuará asegurando que los trabajadores reciban todo el salario que han ganado”.

Recursos para trabajadores

El Departamento de Trabajo indicó que los empleados con dudas sobre sus salarios pueden comunicarse con la División de Horas y Salarios al 866-4US-WAGE.

También existen herramientas en línea para identificar posibles pagos pendientes y una aplicación gratuita para registrar horas trabajadas y salarios.

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