Salen a la luz nuevas fotos de Mike Vrabel y la reportera Dianna Russini en un hotel de Arizona

La polémica de Mike Vrabel y Dianna Russini pica y se extiende. El pasado miércoles salieron a la luz nuevas fotos en donde se ve al coach de New England Patriots y la reportera desayunando juntos en un hotel de Arizona.

Las imágenes obtenidas en exclusiva por ‘Page Six‘’,’ muestran a Vrabel y a Russini desayunando juntos durante su estancia en el resort Ambiente en Sedona, Arizona, el mes pasado.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: New photos have been released of Dianna Russini and Mike Vrabel having breakfast alone at an Arizona resort last month.



The Vrabel – Russini scandal continues 😳



(via @PageSix) pic.twitter.com/lGbM7NU2ry — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) April 22, 2026

De acuerdo con la información, una fuente informó que la pareja desayunó el 28 de marzo alrededor de las 10:15 de la mañana.

Aunque las imágenes y la información de testigos presenciales aseguran que ambos estaban solos, fuentes cercanas a Russini insisten en que la reportera y el entrenador estuvieron acompañados por un grupo de amigos durante el desayuno.

La fuente también señaló que la pareja parecía intentar pasar desapercibida, caminando por distintos puntos del resort de manera separada después del desayuno.

“Uno de ellos se adelantaba y el otro esperaba unos segundos antes de seguirlo a unos pasos de distancia (…) Realmente no querían ser vistos caminando juntos”, narró.

La publicación de estas nuevas fotos se da horas después de que Mike Vrabel ofreciera una rueda de prensa en la que explicó que la polémica le hizo tener conversaciones con sus jugadores y familiares.

A comienzos de mes, ‘Page Six’ y ‘The New York Post’ publicaron unas fotografías en las que aparece la reportera Dianna Russini junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de Shake Shack, desde 2020.

La polémica le costó inicialmente una suspensión a la periodista de ‘The Athletic’, pero el pasado fin de semana la reportera terminó presentando su renuncia al medio deportivo.



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