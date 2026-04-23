Senado aprueba plan presupuestario de ICE y CBP tras votación nocturna

El bloque republicano en el Senado de los Estados Unidos aprobó un borrador clave de su proyecto de ley de presupuesto durante la madrugada de este jueves. El documento tiene como objetivo principal establecer las bases financieras para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La resolución presupuestaria representa el primer paso administrativo para la elaboración definitiva de una ley que, según los republicanos, “proporcionaría miles de millones a ICE y CBP” de forma institucional.

La medida fue ratificada con una votación de 50 votos a favor frente a 48 votos en contra, cumpliendo con el requisito de mayoría simple para avanzar, informó ABC News.

Senadores repuiblicanos que rechazaron el plan

El respaldo a la resolución no fue unánime dentro de las filas del partido proponente, pues los senadores republicanos Lisa Murkowski, representante del estado de Alaska, y Rand Paul, de Kentucky, optaron por votar en contra de la iniciativa. .

Por su parte, la totalidad de los demás integrantes de la bancada republicana votaron de forma afirmativa para garantizar el progreso de la propuesta de financiamiento. Este paso es fundamental para que las comisiones inicien la redacción detallada de las asignaciones económicas.

La resolución fue aprobada formalmente a las 3:36 a.m., para poner fin a una jornada que se caracterizó por su extensa duración. El proceso de votación se extendió por aproximadamente seis horas consecutivas en una maratón legislativa que abarcó toda la noche.

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