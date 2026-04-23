Trump destaca el trabajo “excepcional” de Phelan al dejar el cargo en la Marina

El presidente Donald Trump elogió este jueves la labor “excepcional” del exsecretario de Marina John C. Phelan tras su salida del cargo, destacando su papel en la reconstrucción de la Armada de Estados Unidos.

“John Phelan es un viejo amigo y un empresario muy exitoso que desempeñó un trabajo excepcional como mi Secretario de Marina durante el último año”, afirmó Trump en Truth Social.

El mandatario aseguró que, bajo su gestión, la Armada pasó de estar “rápidamente debilitada y casi abandonada” a convertirse en “la más poderosa del mundo, ¡con mucha diferencia!”.

En su mensaje, Trump subrayó que Phelan es “inteligente, tenaz y respetado por todos”, y expresó su intención de volver a contar con él en el futuro. “Aprecio enormemente el trabajo que ha realizado y sin duda me gustaría contar con él nuevamente en la Administración Trump”, añadió.

La salida de Phelan se produjo el miércoles, según informó el portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, quien indicó que el funcionario dejó el cargo con efecto inmediato. En el mismo anuncio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el subsecretario Steve Feinberg agradecieron su servicio al frente de la Marina.

Phelan, responsable de la organización, entrenamiento y equipamiento de las fuerzas navales, deja el puesto en medio de reportes sobre desacuerdos internos en el Pentágono, según han publicado varios medios estadounidenses. Su salida se suma a la de otros altos mandos militares durante la actual administración, en un contexto marcado por la guerra en Irán.

De acuerdo con el Pentágono, el subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de forma interina mientras se define un reemplazo permanente.

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