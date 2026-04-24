40 años del accidente de Chernobyl: las secuelas que persisten y las lecciones pendientes sobre la energía nuclear

El 26 de abril de 1986, una prueba de seguridad fallida provocó la explosión del reactor 4 en la entonces Unión Soviética, desatando el llamado accidente de Chernobyl.

A 4 décadas de este trágico suceso, el desastre no solo sigue dejando cifras contundentes sobre su impacto en la salud y el ambiente, sino que también ha vuelto a cobrar relevancia en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde la zona de exclusión adquirió un valor estratégico inesperado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aproximadamente 8.4 millones de personas estuvieron expuestas a la radiación tras el accidente, principalmente en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Más de 350,000 personas fueron evacuadas y reubicadas de forma permanente.

Según el número oficial de muertos reconocido internacionalmente, solo 31 personas murieron como resultado inmediato del accidente, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que 50 muertes pueden atribuirse directamente al desastre.

Uno de los efectos más documentados ha sido el aumento del cáncer de tiroides. El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica ha registrado más de 6,000 casos entre quienes eran niños y adolescentes en 1986, atribuidos a la exposición al yodo radiactivo.

Además, el llamado Foro de Chernobyl, respaldado por agencias de la ONU, estima que hasta 4,000 muertes prematuras adicionales podrían estar relacionadas con la radiación en los grupos más expuestos.

A estas cifras se suman efectos menos visibles pero igualmente persistentes. La OMS ha advertido sobre el aumento de trastornos de salud mental en las poblaciones afectadas, incluyendo ansiedad, depresión y estigmatización social, que se prolongan incluso en generaciones posteriores.

Aunque oficialemente están reconocidas 31 muertes tras el accidente en Chernobyl, lo cierto es que la cifra aumentó considerablemente con el paso de los años. (Foto: Efrem Lukatsky/AP)

Un territorio contaminado que sigue activo

La zona de exclusión, de unos 2,600 kilómetros cuadrados, continúa siendo uno de los espacios más contaminados del planeta. Elementos radiactivos como el cesio-137 y el estroncio-90 permanecen en el suelo y la vegetación, con efectos que pueden durar décadas o incluso siglos.

Estudios científicos respaldados por el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica han documentado mutaciones genéticas en especies animales, así como cambios en su reproducción. Aunque la fauna ha regresado en ausencia de actividad humana, esto no implica que el ecosistema esté libre de riesgo.

Eventos recientes, como incendios forestales en la zona, han reactivado partículas radiactivas atrapadas en el suelo, recordando que el desastre sigue teniendo efectos dinámicos y no completamente controlados.

Chernobyl en la guerra de Rusia frente a Ucrania: de desastre a punto estratégico

La historia de Chernobyl sumó un nuevo capítulo en 2022, tras la invasión rusa a Ucrania. En las primeras semanas del conflicto, tropas rusas tomaron el control de la planta nuclear y la zona de exclusión, lo que generó alarma internacional.

Durante la ocupación, organismos como el OIEA advirtieron sobre riesgos relacionados con la interrupción de sistemas de monitoreo y el manejo del material radiactivo almacenado en el sitio. También se reportaron aumentos temporales en los niveles de radiación, atribuidos al movimiento de vehículos militares sobre suelos contaminados.

El control de Chernobyl no respondió a su valor energético (la planta ya no está en operación), sino a su ubicación estratégica en la ruta hacia Kiev y su simbolismo geopolítico. El episodio evidenció cómo un desastre del pasado puede convertirse en un factor de riesgo en conflictos contemporáneos.

Incluso, el nombre del lugar refleja cambios políticos recientes. Aunque Chernobyl se popularizó globalmente tras el accidente, cada vez más instituciones internacionales adoptan Chornobyl, una transliteración del ucraniano que busca respetar la soberanía y la identidad lingüística del país tras el fin de la era soviética y, más recientemente, en el contexto del conflicto con Rusia.

Seguridad nuclear bajo escrutinio

Tras el accidente de 1986, la industria nuclear global implementó reformas profundas. Sin embargo, el Accidente nuclear de Fukushima demostró que los riesgos persisten incluso con tecnología avanzada. En ese caso, más de 150,000 personas fueron evacuadas.

Actualmente, los reactores de nueva generación incorporan sistemas de seguridad pasiva diseñados para evitar fallas catastróficas. Aun así, el OEIA reconoce que no existe un sistema completamente libre de riesgo.

Hoy, la energía nuclear genera aproximadamente el 10% de la electricidad mundial, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). Su capacidad para producir energía sin emisiones directas de carbono la posiciona como una alternativa frente al cambio climático.

Sin embargo, Chernobyl sigue siendo un recordatorio de los costos potenciales. El impacto del desastre, medido en vidas humanas, territorios contaminados y desplazamientos masivos, plantea interrogantes sobre el papel que este tipo de energía debe jugar en el futuro.

Entre memoria, riesgo y decisiones

A 40 años del accidente, Chernobyl continúa siendo un símbolo de advertencia. El nuevo sarcófago que cubre el reactor dañado está diseñado para contener la radiación durante décadas, pero no elimina el problema de fondo.

Hoy, su legado no solo se mide en estadísticas de salud o estudios científicos, sino también en su influencia en decisiones políticas, energéticas e incluso militares. La zona de exclusión, marcada por el pasado, sigue teniendo un papel activo en el presente.

Las cifras son claras: millones de personas expuestas, miles de casos de enfermedad y un territorio que aún no puede ser habitado con normalidad. En ese contexto, la pregunta central permanece vigente: ¿cómo avanzar hacia un futuro energético más limpio sin repetir los errores que hicieron de Chernobyl una tragedia global?

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