Ancelotti presentará convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 el próximo 18 de mayo

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este viernes que el seleccionador Carlo Ancelotti revelará la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026 el próximo 18 de mayo. En un movimiento que rompe con la tradición, el acto no se llevará a cabo en la sede de la entidad, sino en el emblemático Museu do Amanhã, en la zona portuaria de Río de Janeiro.

El escenario, una obra del arquitecto español Santiago Calatrava, ha sido elegido por su simbolismo de innovación. Según la CBF, el evento buscará unir el legado histórico de la única selección pentacampeona del mundo con la visión de futuro que lidera el técnico italiano.

Tras el anuncio de la lista, el calendario de preparación de Brasil ya está plenamente definido:

27 de mayo: Inicio de la concentración en el centro de alto rendimiento de Teresópolis.

31 de mayo: Partido de despedida en el Estadio Maracaná frente a la selección de Panamá.

1 de junio: Viaje oficial de la delegación hacia Estados Unidos.

6 de junio: Último test amistoso contra Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland.

Hoja de ruta en el Grupo C

La selección brasileña disputará íntegramente la fase de grupos en territorio estadounidense, donde buscará avanzar hacia su sexta estrella. El camino de la pentacampeona en el Grupo C quedó establecido de la siguiente manera:

Debut: 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey.

Segunda jornada: 19 de junio ante Haití en Filadelfia.

Cierre de fase: 24 de junio contra Escocia en Miami.

La expectativa por la lista de Ancelotti es máxima, especialmente tras conocerse la baja definitiva de Vitor Roque, quien recientemente pasó por el quirófano y no llegará a tiempo para la cita.

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