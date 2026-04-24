Donald Trump desconoce propuesta para que Italia sustituya a Irán en Mundial 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pareció desconocer este jueves la propuesta realizada por alguien de su entorno para que Italia sustituya a Irán en el Mundial de fútbol que EE.UU. acoge junto a México y Canadá a partir de junio en un momento marcado por la guerra contra la República Islámica.

“No estoy pensando mucho sobre eso”, respondió Trump a los medios durante un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca al ser preguntado por la propuesta

“¿Es eso lo que están haciendo? ¿Están pensando en reemplazarlos?”, añadió, indicando que desconoce lo planteado por el enviado especial del presidente de EE.UU. para Alianzas Globales, Paolo Zampolli, a la FIFA.

President Trump on replacing Iran with Italy at FIFA:



I don't think about it too much…let me give that a little thought. pic.twitter.com/Upcz9Kzl58 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 23, 2026

Trump no quiso opinar más sobre el tema y pidió al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que expresara su postura al respecto.

“Nadie en EE.UU. les ha dicho que no pueden venir. El problema con Irán no son los atletas, sino alguna de la gente que traerían con ellos y que tienen lazos con la Guardia Revolucionaria; no podríamos dejarlos entrar”, explicó Rubio en la Casa Blanca.

El secretario de Estado tildó de “especulación” el que Irán decida no acudir e Italia ocupe su lugar.

“Si deciden no venir, esa es su propia decisión. Lo que no pueden hacer es traer a un grupo de terroristas de la Guardia Revolucionaria a nuestro país y pretender que son periodistas y entrenadores deportivos”, concluyó Rubio.

Surgimiento de la propuesta

En una entrevista concedida el miércoles al diario Financial Times, Zampolli aseguró que le había comentado tanto al presidente estadounidense, como al de la FIFA, Gianni Infantino, la idea de que la selección “Azzurra” sustituya a Irán en el torneo.

“Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la ‘Azzurra’ en un torneo organizado en EE.UU. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, dijo Zampolli al FT.

Por su parte, Irán no ha dicho que no quiera competir en el Mundial, aunque sí ha solicitado trasladar sus partidos de la fase de grupos, que está previsto que se jueguen en Los Ángeles y Seattle, fuera de territorio estadounidense tras el inicio de la guerra, el pasado 22 de febrero, mientras que el propio Infantino afirmó recientemente que cree que el país persa jugará sus partidos en EE.UU., como está previsto.

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