Carín León hará historia en Japón como headliner de festival

Carín León confirmó que será headliner de un festival enorme en Tokio durante el verano, el Summer Sonic 2026, un logro que lo convierte en el primer artista mexicano en asumir un papel protagónico en un evento de esta magnitud en Japón.

La noticia generó mucho impacto porque abre una ventana gigante para el regional mexicano en un momento donde el idioma español, hasta ahora, había tenido presencia limitada.

Fechas, ciudades y un doble escenario para Carín León

El festival se celebrará el 14, 15 y 16 de agosto, aunque el intérprete de “El amor de mi herida” actuará sólo en los primeros dos días. El 15 de agosto subirá al Beach Stage en Tokio y, al día siguiente, viajará a Osaka para presentarse en el Mountain Stage. Ambas ciudades concentran miles de asistentes durante esa semana, por lo que el cantante llegará con la visibilidad más alta que haya tenido en Asia.

Este par de shows también marca el inicio de un puente que otros talentos mexicanos empiezan a recorrer. La agrupación Latin Mafia y la cantante Paloma Morphy, ganadora del Latin Grammy 2025 como “Mejor Artista Nueva”, formarán parte del cartel del 15 de agosto en Tokio. El festival quiere abrir espacios a propuestas fuera del espectro anglo.

Un aniversario especial con nombres gigantes del rock y el pop

La edición de 2026 celebrará el aniversario número 25 del festival, que tradicionalmente se reparte entre Tokio y Osaka y suele privilegiar el rock y el indie. A lo largo de su historia ha recibido a Radiohead, Daft Punk, Metallica y Queen como headliners, lo que deja en evidencia el calibre de su programación.

Este año, además de Carín León, los actos principales incluyen a The Strokes, Ado, L’Arc-en-Ciel, Bump of Chicken, Jennie, Jamiroquai y David Byrne.

La lista continúa con perfiles dispares que muestran lo amplio del cartel: FKA Twigs, Kasabian, Keshi, Audrey Nuna, BabyMonster, Pentatonix, Steve Lacy, Suede, Viagra Boys, Le Sserafim, Holly Humberstone, entre muchos otros.

La presencia de un artista mexicano como headliner en un evento tan concurrido abre un terreno nuevo para el país y para el género. Esto simboliza el alcance actual de la música hecha en México y el apetito global por sus sonidos.

Sigue leyendo:

Carín León inaugurará el Nu Stadium del Inter Miami

Las mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026

Carín León es diagnosticado con dengue y pospone conciertos