Belinda y Los Ángeles Azules llevarán la cumbia al Mundial

El ambiente mundialista empieza a tomar forma y, como suele ocurrir, la música vuelve a ocupar un espacio central antes de que ruede el balón. Esta vez, la atención se la llevan Belinda y Los Ángeles Azules, quienes presentan un adelanto de “Por Ella”, la nueva apuesta sonora de la FIFA para su próxima Copa del Mundo.

El fragmento, compartido en redes sociales, dejó escuchar unos segundos suficientes para encender la emoción. Ese pequeño vistazo ya perfila una mezcla que abraza la cumbia del grupo de Iztapalapa con un pop moderno que busca conectar más allá del público hispanohablante.

Una dupla latina con historial probado

La elección de la FIFA no llega por casualidad. Belinda y Los Ángeles Azules trabajaron juntos en “Amor a primera vista”, un tema que aún se mantiene fuerte en plataformas y listas de reproducción. Con ese antecedente, la organización apuntó nuevamente al sello latino que ha acompañado ediciones pasadas del torneo con enorme impacto, desde Ricky Martin en 1998, hasta Shakira en 2010.

Según anunciaron los artistas en sus canales oficiales, “Por Ella” estará disponible el 17 de abril de 2026 en los servicios de música. El lanzamiento coincide con la etapa inicial de la campaña global del torneo, que esta vez tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

El adelanto deja entrever un ritmo alegre, pensado para circular en estadios, transmisiones, celebraciones y videos virales. Ese carácter festivo explica por qué muchos ya lo apuntan como uno de los temas que podría acompañar los momentos más recordados de la competencia.

La FIFA también dio a conocer recientemente “Lighter”, interpretado por Jelly Roll y Carín León, con producción de Cirkut. La canción combina elementos del country, el pop y la música regional mexicana.

El torneo promete volver a estar acompañado con temas que trascienden el momento deportivo y, en ese camino, la llegada de “Por Ella” suma expectativa a una banda sonora que ya comienza a perfilar el tono emocional del Mundial 2026.

Si algo ha demostrado la historia del torneo, es que una buena canción puede recorrer el planeta tan rápido como un balón bien jugado.

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