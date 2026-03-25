Carín León inaugurará el Nu Stadium del Inter Miami

Carín León sumará en este 2026 otro importante momento. El cantante será el primer artista en presentarse en el Nu Stadium, el nuevo hogar de Inter Miami CF, ubicado en el Miami Freedom Park.

La cita quedó pactada para el 28 de junio, fecha en la que su voz inaugurará este espacio pensado para grandes espectáculos.

La presentación se convierte en una parada clave dentro de su gira norteamericana 2026, que comenzó hace unas semanas y llega impulsada por un reciente reconocimiento, el Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea. El anuncio también confirmó que las entradas estarán disponibles al público general desde el viernes 27 de marzo a través de Ticketmaster.

Orgullo, música y un nuevo escenario

En el comunicado oficial, el intérprete de Sonora habló de lo que significa este debut: “El poder estar en Nu Stadium y ser el primero en estrenar este lugar para un concierto, me llena de mucho orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí. Es el punto donde todos nos unimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales, como mi proyecto y como es el Inter Miami también. Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y gente, estamos haciendo bien las cosas”.

Desde la organización del estadio también resaltaron la magnitud del momento. Jeff Henry, de Heron Sports & Entertainment, celebró la elección del artista al afirmar: “Dar la bienvenida a un artista del nivel de Carín León como el primer concierto en Nu Stadium refleja la magnitud de nuestra visión para este recinto de clase mundial. Sabemos que los fans de Carín han estado esperando con entusiasmo su fecha en Miami, y estamos orgullosos de abrir las puertas de nuestro nuevo recinto para que él y sus seguidores vivan una noche inolvidable el 28 de junio”.

Carín León con la camiseta del Inter Miami. Crédito: Heron Sports & Entertainment | Cortesía

Una carrera que sigue sumando hitos

Nacido en Hermosillo, León ha consolidado su presencia en la música latina desde que inició su carrera como solista en 2018. Su mezcla de música regional mexicana con elementos de pop y rock lo ha llevado a escenarios icónicos como Coachella, el Grand Ole Opry y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Oro y Plata.

En 2025 alcanzó un récord en RODEHOUSTON con más de 70,000 asistentes y se convirtió en el primer artista latino en encabezar el Sphere en Las Vegas, donde agotó siete funciones consecutivas.

A lo largo de los últimos años ha colaborado con artistas como Ricky Martin, Maluma, Camilo y Kane Brown.

Para quienes siguen al cantante desde la primera fila, también habrá oportunidades especiales. Los abonados de temporada de Inter Miami CF contarán con una preventa exclusiva desde las 10 a.m. del jueves 26 de marzo. El club de fans del artista tendrá su propio acceso preferencial al mediodía y Ticketmaster ofrecerá una ventana adicional de preventa a las 2 p.m. ese mismo día.

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