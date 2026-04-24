Carlos Alcaraz se baja del Roland Garros ante grave lesión

El tenista español Carlos Alcaraz anuncia que se bajará del Roland Garros, torneo que ganó en la edición 2025, tras conocer la gravedad de la lesión en su muñeca.

Alcaraz, número dos del mundo, está lesionado en la muñeca derecha, dolencia que se produjo la semana pasada en el torneo de Barcelona.

El español anunció que también será baja en el torneo en el Masters 1000 de Roma que se disputa en tierra batida.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”, anunció el español en redes sociales.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

“Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, finalizó el español.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic bajas en el Masters 1000 de Madrid

El español ya había sido baja en el torneo del Masters de Madrid, donde tampoco estará Djokovic, quien sí se espera que esté para Roland Garros.

El murciano, campeón del Abierto de Australia y dos veces vencedor en la Caja Mágica, en 2022 y 2023, es baja por segundo año seguido.

Djokovic, de 39 años, finalista en Australia en enero pasado, no ha terminado de recuperarse de la dolencia que le provocaron bajarse también de los Masters 1000 de Miami y Montecarlo. El serbio, que dosifica su presencia en los torneos del circuito, ha sido tres veces campeón en Madrid, la última en 2019.

El británico Jack Draper, finalista el pasado año, anunció también su baja del Masters de Madrid a punto de establecerse el cuadro de la competición. El que fuera número 4 del mundo, campeón de Indian Wells en 2025, arrastra problemas en la rodilla izquierda que ya le obligaron a retirarse del torneo de Barcelona.

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