Congresista Tom Kean Jr. lleva semanas ausente por misterioso “problema de salud”: preocupación en NJ y DC

Thomas Kean Jr., representante republicano en el Congreso, se ha perdido más de un mes de votaciones en Washington DC y ha estado ausente de su distrito en Nueva Jersey mientras lidia con lo que sus asesores han descrito como un problema médico personal.

El último voto que emitió Kean fue el 5 de marzo y desde entonces se ha ausentado de casi 50 votaciones nominales, destacó Politico. En el ínterin su cuenta Twitter/X se han mantenido activa con publicaciones.

“Su prolongada ausencia se produce en un momento en que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, depende de una mayoría sumamente estrecha para sacar adelante legislación vital para el presidente Trump antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre”, comentó The New York Times.

“En Washington, la falta de claridad en torno al problema médico de Kean estaba alimentando una desenfrenada especulación sobre su estado de salud y sus planes de campaña, así como una sincera inquietud”.

Kean, de 57 años, se encuentra además inmerso en plena campaña de reelección en una de las contiendas por un escaño en la Cámara Baja más observadas y competitivas del país. Cuatro demócratas compiten para sucederlo en el 7mo Distrito Congresional (NJ), y las papeletas para las elecciones primarias del 2 de junio ya han sido enviadas por correo.

Harrison Neely, portavoz de la campaña, declaró que el legislador Kean estaba “lidiando con un problema médico personal” y que “pronto retomaría su agenda completa”. El vocero declinó ofrecer detalles sobre la naturaleza del problema de salud o estimar cuándo regresaría Kean a la vida pública, tanto en Washington como en Nueva Jersey. “Va a estar totalmente bien”, afirmó.

Legisladores republicanos y consultores políticos de Nueva Jersey señalaron que su preocupación por la ausencia de Kean -quien también fue legislador estatal- había aumentado en las últimas dos semanas, dado que sus llamadas y mensajes de texto a modo de saludo y apoyo habían quedado sin respuesta.

El representante Jeff Van Drew, republicano que representa a un distrito en el sur de Nueva Jersey, afirmó el jueves que no disponía de información alguna sobre la situación de su colega Kean.

Los demócratas de la delegación de Nueva Jersey en El Capitolio también han notado su ausencia y han comenzado a preocuparse por la salud del congresista. «Ha sido una ausencia prolongada», declaró el representante Rob Menéndez. «Espero que se encuentre bien. Pero no he tenido noticias».

“Puede que no siempre estemos de acuerdo, pero es un buen hombre y no le deseo más que lo mejor”, expresó el representante Josh Gottheimer, demócrata por Nueva Jersey que ha trabajado estrechamente con Kean como miembro del bipartidista Problem Solvers Caucus (Grupo de Solucionadores de Problemas).

El presidente de la Cámara de Representantes comunicó a última hora del jueves que había conversado telefónicamente con Kean ese mismo día. «Está atendiendo un asunto de salud personal y espera recuperarse al 100% muy pronto», declaró Johnson en un comunicado enviado por correo electrónico. «Tom es uno de los miembros del Congreso más dedicados y trabajadores, y le estoy agradecido por todo lo que hace -y seguirá haciendo- para servir a los habitantes de Nueva Jersey y a nuestro país».

Kean proviene de una familia de gran trayectoria política, pero nunca ha sido partidario de figurar bajo los reflectores. Evita hablar con la mayoría de los periodistas y prefiere las asambleas ciudadanas telefónicas a las presenciales.

Su bisabuelo fue senador, su abuelo sirvió en la Cámara de Representantes, y su padre fue un popular gobernador conocido por sus posturas moderadas durante su mandato entre 1982 y 1990. La Universidad Kean, situada en el norte de Nueva Jersey, lleva el nombre de la familia.

Los dirigentes demócratas a nivel nacional consideran que el distrito de Kean representa una de las mejores oportunidades para que el partido gane un escaño el 3 de noviembre, en su intento por obtener la mayoría en la Cámara de Representantes. Mucho antes de que Kean comenzara a ausentarse de las votaciones en Washington, los demócratas de Nueva Jersey ya habían puesto la mira de manera agresiva en su escaño.

Viento a favor del Partido Demócrata en NJ

«El clima político a nivel nacional es favorable para los demócratas, particularmente en el 7mo Distrito», afirmó LeRoy J. Jones Jr., presidente del Partido Demócrata de Nueva Jersey.

Kean se postula sin oposición en las elecciones primarias del 2 de junio, y sus asesores no han hecho ninguna declaración que sugiera que planee abandonar su campaña de reelección. Si decidiera retirarse tras ganar las primarias, los líderes del Partido Republicano de cada uno de los seis condados que conforman el 7mo Distrito Congresional seleccionarían a alguien para sustituirlo en la boleta electoral de noviembre.

Kean fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 2022 -derrotando a un demócrata que llevaba dos mandatos en el cargo-, después de que este distrito, de carácter mayoritariamente suburbano, fuese reconfigurado para incluir más localidades de tendencia republicana; en 2024, fue reelegido por un margen de aproximadamente cinco puntos porcentuales.

Los votantes del 7mo distrito respaldaron al Trump en 2024 por un estrecho margen; no obstante, su popularidad en Nueva Jersey ha ido en declive. En noviembre de 2025 la entonces representante demócrata Mikie Sherrill derrotó a su oponente republicano, Jack Ciattarelli, en la lucha por la gobernación por casi 15 puntos, tras una campaña que se centró en gran medida en atacar a Trump.

Pero en el distrito de Kean, Sherrill superó a Ciattarelli por apenas dos puntos porcentuales. La semana pasada en una elección especial para la Cámara de Representantes, Analilia Mejía, una demócrata progresista, aplastó a su oponente republicano Joe Hathaway por 20 puntos porcentuales en un distrito adyacente al de Kean.