Cuál es el mejor medicamento para calmar el dolor de muela, según la intensidad

Después del dolor en los riñones… ¿acaso existe algo peor que el dolor de muela? Se trata de una de las molestias más intensas y difíciles de ignorar, que además aparece de forma repentina. Si estás atravesando por esta mala situación, te guiamos sobre cuáles medicamentos puedes tomar para aliviarte.

Aunque existen múltiples fármacos que ayudan, debes entender que no todos funcionan igual. La idea principal es elegir en base a la intensidad del dolor y la causa.

Asimismo, expertos en salud dental coinciden en que los analgésicos son una solución temporal mientras se identifica el problema de fondo.

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Qué tomar cuando tienes dolor de muela

1. Cuando el dolor es leve

Si efectivamente es un dolor leve y no hay inflamación evidente, el paracetamol suele ser una de las primeras opciones. Este medicamento actúa como analgésico, ayudando a reducir la molestia sin afectar el sistema digestivo tanto como otros fármacos.

Es una alternativa útil para personas que no pueden tomar antiinflamatorios, aunque su efecto puede ser limitado si hay inflamación en la zona.

Además, ya has recibido la primera señal: ve al médico antes de que empeore.

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2. Cuando el dolor es moderado

Se trata de un dolor más persistente y que está acompañado de inflamación. En este caso, los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como el ibuprofeno, son más efectivos. Este fármaco reduce tanto el dolor como la inflamación.

Otra opción es el naproxeno, que tiene una duración más prolongada y puede ser útil para mantener el alivio durante varias horas.

Estos medicamentos suelen ser eficaces en dolores relacionados con infecciones, caries avanzadas o inflamación de las encías. Y nuevamente: ve al odontóloho ahora mismo.

3. Dolor intenso

Cuando el dolor es fuerte, algunos especialistas recomiendan combinar paracetamol con ibuprofeno, siempre bajo orientación médica o farmacéutica. Este tratamiento puede potenciar el efecto analgésico sin necesidad de aumentar la dosis de un solo medicamento.

En situaciones más severas, se pueden indicar fármacos como el ketorolaco o el dexketoprofeno, que tienen una acción más potente. Sin embargo, estos requieren mayor precaución y no deben usarse sin supervisión profesional.

También existen anestésicos tópicos, como los geles con benzocaína, que pueden adormecer la zona de forma temporal, aunque su efecto es limitado. Estos suelen ser usados por los propios odontólogos al momento de intervenir.

El uso de analgésicos es una herramienta útil para sobrellevar el dolor de muela, pero no debe prolongarse sin diagnóstico. Automedicarse durante varios días puede ocultar problemas más graves y retrasar el tratamiento adecuado.

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