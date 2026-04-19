Nueva York alerta por fraude en alquileres: así desaparecen con depósitos de familias que buscan viviendas

Encontrar un departamento accesible en Nueva York ya es difícil. Pero para muchas familias, especialmente inmigrantes recientes o personas con poco historial crediticio, el problema no termina en los precios altos: también crecen las estafas con alquileres falsos, depósitos adelantados y supuestos dueños que desaparecen con el dinero.

Las autoridades de la ciudad y organizaciones de defensa del consumidor vienen advirtiendo sobre fraudes que se repiten en barrios de alta demanda de Queens, Brooklyn, El Bronx y partes de Manhattan. El patrón suele ser similar: una propiedad atractiva, precio por debajo del mercado y urgencia para cerrar rápido.

Cómo funciona la estafa más común

La modalidad más reportada empieza con un anuncio en redes sociales, grupos de Facebook, WhatsApp, Craigslist u otros portales informales. El supuesto propietario o agente dice que hay mucha demanda y pide actuar de inmediato. Después solicita depósito para “reservar” la unidad, dinero para ver el apartamento o algún tipo de pago a través de alguna aplicación. También es frecuente que soliciten una transferencia para asegurar llaves o que pidan datos personales para “precalificación”.

Cuando la víctima paga, descubre que el inmueble no existe, ya estaba alquilado o nunca estuvo disponible.

La Oficina del Fiscal General de Nueva York y agencias de protección al consumidor han advertido repetidamente sobre este tipo de maniobras en el mercado inmobiliario, pero la cantidad de víctimas no disminuye. Como es un problema rodeado de informalidad, el “drama” queda en el territorio de las frustraciones personales.

Visitar la propiedad antes de pagar cualquier depósito es una forma clave de evitar estafas. Crédito: MDV Edwards | Shutterstock

La urgencia habitacional, la informalidad y la escasés de viviendas baratas en NY

El problema golpea fuerte a latinos e inmigrantes. Muchas familias hispanas caen en este tipo de trampas porque llegan a Nueva York con urgencia habitacional: necesitan mudarse rápido, compartir gastos o encontrar algo cerca del trabajo. Esa presión juega a favor de los estafadores.

También influyen otros factores, como la barrera idiomática, el desconocimiento de reglas locales y/o la desconfianza ante el sistema formal. La falta de crédito o documentos tradicionales y el miedo a preguntar demasiado terminan de configurar una vulnerabilidad a medida de los delincuentes.

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Una historia que se repite: “Pagué el depósito y no contestaron más”

La historia de Anita R., mexicana, madre de dos hijos en Queens, ilustra la urgencia que, más de una vez, lleva a aceptar condiciones que en otro contexto sonarían sospechosas. “Tuve que dejar mi apartamento en Queens porque la renta se volvió muy cara. Tenía apuro para encontrar una nueva vivienda por la escuela de mis dos hijas. Encontré un estudio anunciado en Facebook por $1,450 mensuales. Todo parecía serio, hasta tenían su web… Pero mandé por Zelle el depósito de $500 que me pidieron para reservarlo y nunca más respondieron, y su página de Internet ahora da error”.

La desesperación por definir su nuevo hogar le jugó en contra. “El hombre dijo que había varias personas interesadas y que si quería asegurarlo debía mandar $500 ese mismo día. Dijo tener años de experiencia y muchos clientes que mi país, hasta me ofreció pasarme sus teléfonos. Mandé el dinero y enseguida dejó de contestar“, relató. “No puedo denunciar porque pongo en riesgo a mi familia. Estamos ordenando los papeles y no quiero sumar más problemas”.

Historias similares aparecen con frecuencia en reportes comunitarios y oficinas de asistencia legal. En los grupos de mamás latinas en USA está llenos de historias de este tipo, con advertencias que comparten para encontrar ayuda donde las leyes no llegan.

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Las señales rojas que debes mirar

Autoridades de protección al consumidor y plataformas inmobiliarias coinciden en que muchas estafas de alquiler repiten patrones similares. Según datos de la Comisión Federal de Comercio y de StreetEasy, entre las alertas más comunes aparecen:

Renta demasiado baja para la zona.

Presión para pagar ese mismo día.

No permite visitar la unidad en persona o por videollamada real.

Pide pago solo por Zelle, Cash App, gift cards o transferencias rápidas.

Asegura que está “fuera del país” y no puede mostrar el inmueble.

Mensajes con errores extraños o contradicciones.

Fotos que aparecen copiadas de otros anuncios online.

Si varias de estas señales aparecen juntas, lo más prudente es detener la operación, verificar datos y no enviar dinero hasta confirmar que la propiedad y la persona sean reales.

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Qué dice la ley en Nueva York

En Nueva York existen límites y reglas sobre application fees y brokers según tipo de operación. Además, agentes inmobiliarios deben estar licenciados si actúan profesionalmente en muchas transacciones. El Departamento de Estado del estado regula licencias inmobiliarias.

Eso no elimina fraudes, pero da herramientas para verificar si quien cobra es real.

Cómo protegerte antes de pagar

Lo más prudente es:

Ver la unidad en persona o por representante confiable.

Confirmar dirección y existencia real del inmueble.

Buscar historial del anuncio en internet.

Verificar licencia del broker si dice ser agente.

No enviar dinero por presión.

Leer contrato completo.

Guardar mensajes y comprobantes.

Es claro que el contexto empeora el problema. La escasez de vivienda asequible en Nueva York y rentas elevadas crean el terreno ideal para engaños. Cuando la demanda supera la oferta, más personas aceptan riesgos por desesperación.

Informarse y prevenir es la mejor manera de ahorrar dolores y, sobre todo, muchos dólares.

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