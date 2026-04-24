Fernando Mendoza tras ser el drafteado pick 1 en NFL: “Quiero demostrar mi valor”

Fernando Mendoza, quarterback estadounidense con raíces cubanas, fue elegido en el pick número 1 del Draft 2026 de la NFL y ahora quiere demostrar su valor con los Oakland Raiders.

“Los últimos cinco meses fueron una bendición, estoy ansioso por empezar a trabajar. El ‘college’ fue fantástico, pero ahora quiero demostrar mi valor en la NFL cada día”, aseguró Mendoza tras el anuncio de la primera elección absoluta.

“Qué gran equipo, gran legado y grandes compañeros que quiero conocer, entrenador, dueños… Estoy muy feliz”, añadió.

Mendoza siguió el anuncio de su escogencia por los Raiders desde su casa de Coral Gables, en Florida, acompañado por sus familiares e intercambió un sentido abrazo con sus padres antes de lucir el gorro de su nuevo equipo.

El ‘quarterback’ de origen cubano, ganador del premio Heisman en 2025, lanzó para 3,535 yardas y lideró el campeonato universitario con 41 pases de ‘touchdown’ y sólo seis interceptaciones.

Fernando Mendoza, de la diáspora cubana al estrellato de la NFL

Fernando Mendoza nació en Boston, pero se crió mayormente en Miami. Su familia es parte de la diáspora cubana que llegó a Estados Unidos, desde sus abuelos en 1959.

Su reciente coronación como premio Heisman le convirtió en el primer jugador de raíces cubanas en alzarse con este distinguido galardón, que se otorga desde 1934.

Su impacto en la universidad del medio este de Estados Unidos fue más allá del campo, y desde su llegada hasta el título en Miami el valor del programa de fútbol americano de los Hoosiers se elevó un 40 %, hasta los $650 millones de dólares.

En Las Vegas contará con Tom Brady como uno de sus mentores. Brady, uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, es parte de los copropietarios de la franquicia y también ejerce como asesor, ante lo que el propio Mendoza había señalado en las horas previas al ‘draft’ que estaba “ansioso” por poder trabajar con él.

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