Familia devastada: ICE niega liberar a esposa de militar estadounidense y busca deportación

Luego de que se anunciara que Deisy Rivera Ortega, esposa del sargento primero del Ejército José Serrano, que está bajo custodia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no sería liberada sino deportada a El Salvador, la familia se encuentra “desconsolada”, indicó Matthew James Kozik, abogado de la mujer, de origen salvadoreño.

La defensa anunció que prepara acciones legales para evitar su deportación, luego de que funcionarios revirtieran una indicación previa de liberarla.

Y es que de acuerdo con su abogado, Deisy Rivera fue informada el miércoles por la mañana de que sería liberada ese mismo día desde un centro de detención del ICE en El Paso, Texas. Sin embargo, más tarde autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE le notificaron que no saldría en libertad en territorio estadounidense, sino que sería deportada a México.

Rivera Ortega continúa bajo custodia del tras ser arrestada el pasado14 de abril durante una cita relacionada con su solicitud del programa Parole in Place, destinado a familiares de militares.

La familia esta “desconsolada”, dice abogado de Deisy Rivera

“Como se pueden imaginar, la familia está desconsolada”, señaló Kozik, quien confirmó que trabaja en una demanda para intentar detener la deportación.

El giro en el caso ocurrió horas después de que Serrano, con 27 años de servicio militar y tres despliegues en Afganistán, dijera a CBS News que le habían comunicado la inminente liberación de su esposa.

Rivera Ortega ha vivido en Estados Unidos durante aproximadamente una década. Según el DHS, su detención se debe a una orden de deportación emitida en 2019, tras ser declarada culpable de ingresar ilegalmente al país, un delito menor federal.

El militar indicó que su esposa cuenta con una protección legal vigente que impide su deportación a El Salvador, por lo que podría ser enviada a un tercer país. Mientras tanto, su defensa se enfoca en impedir su salida de Estados Unidos mediante recursos judiciales.

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