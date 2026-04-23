ICE detiene en Phoenix a padre inmigrante que lleva 40 años viviendo en EE.UU.

Valente González, de 50 años, salió de casa como cualquier otro día, con su camioneta llena de herramientas y rumbo al trabajo. Minutos después, su rutina se convirtió en una escena de angustia: fue interceptado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quienes lo arrestaron y esposaron a pocas cuadras de su hogar.

El momento, ocurrido el pasado 21 de abril en las calles 20 y Yale, quedó grabado en video. En las imágenes, el padre de familia hace una petición urgente a un vecino para que le avisara a su esposa que no regresaría a casa, de acuerdo con lo publicado por Univision.

Captan en video la detención de Valente González

Rommel Cantú, quien presenció la escena y captó el video, se acercó para ofrecer ayuda. Relata que González le proporcionó el número de su esposa, a quien llamó para informarle lo ocurrido y darle la ubicación exacta para que pudiera recuperar la camioneta.

Detenido cerca de su casa

Carina Maganda, esposa del trabajador, explicó que su esposo se dirigía a su jornada laboral cuando fue detenido a pocas cuadras de su vivienda. Según su testimonio a N+Univision Arizona, el arresto habría ocurrido de manera aleatoria.

“Él iba saliendo rumbo al trabajo y fue a unas cuadras de la casa que lo detuvieron, y al parecer (el arresto) fue al azar”, declaro la esposa de Valente.

El impacto ha sido profundo para la familia. “Imagínese no tenerlo en estos momentos. Estamos devastados”, expresó Maganda.

Recordó además que González, originario de Michoacán, llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas 9 años, ahora tiene 50.

Valente González es el único sosténde la casa

La mujer teme que la detención esté relacionada con perfil racial y subraya que su esposo es el único sostén económico del hogar, además de ser padre de tres hijos.

Aunque la familia logró recuperar la camioneta, herramienta esencial de su trabajo en la construcción, la incertidumbre persiste. En su interior estaban las herramientas que González reunió durante años de trabajo.

Familia afirma que Valente no es ningún criminal

Maganda insiste en que su esposo no es un delincuente y que su única falta ha sido vivir en el país sin un estatus migratorio regular. Su hija, Osmara González, lo describe como un hombre de fe, siempre dispuesto a ayudar a otros.

Mientras que Sonia Preciado, testigo del arresto, aseguró sentirse molesta por lo ocurrido y afirmó que González “está aquí para trabajar” y no ha causado daño.

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