Kellogg’s incluye juguetes de regalo de Toy Story 5 en sus cereales de edición especial

En un mundo saturado de pantallas y con la imperante necesidad de volver a las conexiones reales, Kellogg’s lanza, luego de 10 años de ausencia, una edición especial de cajas de cereal para celebrar el estreno de Toy Story 5 de Disney y Pixar, rescatando los icónicos juguetes interactivos.

Esta nueva edición especial estará disponible en todo el país a partir del 28 de abril y cuenta con tres juguetes coleccionables inspirados en los personajes clave de la saga. La campaña tiene como objetivo invitar a las familias a redescubrir la alegría del juego interactivo y la magia atemporal de los desayunos de la infancia que logran conectar a distintas generaciones.

Una década de espera: el fin de la nostalgia digital

El desayuno vuelve a ser una aventura: La nueva colección de Kellogg’s y Toy Story 5 rescata la nostalgia de los juguetes sorpresa para fomentar la conexión familiar lejos de las pantallas digitales. Crédito: Kellogg’s | Cortesía

La llegada de los juguetes sorpresa a las cajas de cereales ocurre tras una década de espera. En su momento, estos artículos fueron un verdadero furor y una ilusión para los más pequeños, quienes se adentraban en aventuras y juegos que venían ocultos entre las hojuelas de cereal.

Toy Story 5 explora precisamente esta tensión: mientras Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos navegan por un mundo donde el juego digital domina, la marca demuestra que la magia de un juguete físico sigue vigente.

Laura Newman, vicepresidenta de Marketing de Marca de WK Kellogg Co, afirma que el regreso de los juguetes a sus empaques originales “reintroduce esa sensación de descubrimiento a través de un sencillo momento de juego, sin pantallas, que los padres ahora pueden compartir con sus hijos”. Según Newman, la colaboración con la película es significativa porque ambas marcas exploran el papel de los juguetes en un mundo impulsado por la tecnología.

Por su parte, Lylle Breier, vicepresidente ejecutivo de Disney Studios, explica que la esencia de esta nueva entrega reside en la idea de que los juguetes inspiran creatividad, amistad y juego. «Estamos encantados de colaborar en la campaña “Toys Back in the Box”, que ofrece a las familias una forma divertida de explorar el mundo lúdico de sus personajes favoritos», señaló.

De los millennials a la generación alfa: un puente generacional en la mesa

El consumo de cereales forma parte de nuestra cultura. Muchos padres de la generación millennial crecieron disfrutando de estos alimentos y coleccionando los juguetes que, durante años, la marca regaló a sus consumidores.

Inspirados en esa experiencia, Kellogg’s hace un guiño al pasado para traer de regreso la emoción. Ahora, los padres pueden compartir esa misma experiencia nostálgica con sus hijos, convirtiendo un momento cotidiano en un descubrimiento lleno de diversión y nutrición compartida.

¿Dónde vivir la experiencia “Toys Back in the Box”?

Para celebrar el estreno de Toy Story 5 en cines el 19 de junio, la marca recreará la emoción del descubrimiento con una gigantesca máquina de garras interactiva inspirada en la película.

Los fans podrán probar la garra y disfrutar de otras atracciones temáticas el domingo 24 de mayo en The Grove, Los Ángeles. Sin duda, una cita imperdible para los amantes de la animación y los entusiastas de las tendencias alimentarias con propósito.

Sigue leyendo:

.Aprende a elegir el mejor cereal para evitar picos de azúcar en sangre

.Ferrero, dueña de Nutella, anuncia la compra de la tradicional fábrica de cereales, WK Kellogg

.Nestlé sigue tendencia saludable y eliminará este ingrediente de sus productos